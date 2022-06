Axel Witzel vil fortsatt ikke slutte med Devils: «Jeg vil fortsette til EM 2024»

The Devils møttes i Tobias denne mandagen klokken 15.00 som forberedelse til de fire League of Nations-kampene som venter dem de kommende dagene. Noen minutter etter at han ankom, hadde Axel Witzel allerede deltatt på en pressekonferanse for å innlede rallyet.

En internasjonal uke som gjør ham glad til tross for lang sesong: «Jeg hørte at de Bruyne ville ha gjort det bedre uten dette rallyet, men det er ikke min sak.»Witzel forklarte med et smil, «Jeg er glad for å være tilbake med de andre djevlene, spesielt siden jeg ikke deltok på marsrallyet. Nations League er ikke den viktigste kampen, men nå som vi er her skal vi spille. Det blir 40 000 på tribunen mot Nederland, så vi må gi alt.»

For Witzel er det enda en grunn til å vise sin fordel under dette møtet: På slutten av kontrakten hans i Dortmund, leter Devil etter en ny klubb for neste sesong: «Jeg vil fortsatt være på topp i tre eller fire år, jeg ser etter en god klubb med en god plan, som er litt bred, men jeg lukker ingen dører, på den annen side skal jeg ta det i betraktning. Vil ikke prøve det eksotiske eventyret.Den tidligere Ruch, som ønsker å bli på landslaget i mange år til, forklarte: «Jeg ønsker å gå til EM 2024. Hvis jeg fortsatt var på et høyt nivå, tror jeg det ikke ville vært noe problem å sette dette målet selv.»

Hvis han fortsatt ikke vil slutte, møter Witzel gjerne nye fjes på landslaget, som Onana eller Obanda: «Det er hyggelig å se neste generasjon. De vil være nødvendige for fremtiden. Å se nye spillere som kommer inn gir frisk luft til landslaget.»