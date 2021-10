B går på Star-Lord Galaxy TV-spot sitt nye Marvel Guardians-prosjekt

I dag, Edos-Montreal Utgitt et nytt elektrifiserende TV -sted som forberedelse til den offisielle utgivelsen Guardians of the Marvel Marvel Neste uke. På dette TV-stedet er seerne nedsenket i et rally under en kamp der Star-Lord, Comora, Tracks, Rocket og Groot vurderer situasjonen, diskuterer strategien, og selvfølgelig, før de bestemmer seg, er et angrep integrert i Project B og Mudley Green’s “Kickstart My Heart” Hevet med tittelen.

Denne samlingen vil være avgjørende for mekanikeridrettsutøvere Guardians of the Marvel Marvel De prøver å overvinne nesten umulige hindringer på reisen gjennom galaksen. I spillet kan spillerne ringe til et rally under en kamp og velge ord som motiverer laget. Hvis de velger den riktige, vil alle forsvarerne få et løft som gjør at de enkelt kan knuse motstanderne mens de lytter til en av de 30 helvete sangene i spillet.

Guardians of the Marvel Marvel PlayStation®5, PlayStation®4, Xbox Series X | S, Xbox One og PC, og streaming via GeForce Now 26. oktober 2021. Marvel’s Guardians of the Galaxy: Edition Cloud Nintendo Switch vil være tilgjengelig i utvalgte områder 26. oktober.