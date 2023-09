B1 Namur: Anhey tar Derby, Grand-Leiss synker ved Sevedogne, Contrusian korrigerer Bossier, Evolet vinner med knapp margin

Spyro vil bestå en ny test denne søndagen mot lederne Nismois, som ønsker å forbli ubeseiret hjemme. Ditto for Paisme i jakten på de tre første etter en sen start: Paismois møter Loirechois og de er aldri så formidable som de hevner på sine siste opptredener. For Grand-Leis satte garderoben forholdene til rette denne uken, med turen til Chevetogne som nok en gang setter sesongstarten i fare for de «grønne», ikke før rødt lys i etappene. Vi skal også se nærmere på Mosen-derbyet mellom Union de Nantes og Anhe… a Centaram Før i tiden da FC Dinand var i området, på en måte…

Program: Lørdag: FT Condrusien 5 – Bossière Gembloux 0 Mål: Buchran (1-0, 3.; 3-0, 64.), Henrodaux (2-0, 9.), Gaudio (4-0, 70.), Legros (5-0, 76.) FT Dinantaise 0 – Anhée 1 Mål: Frerod (0-1, 4.) FT Sevedogne 2 – Grand-Leisure 0 Mål: Desil (1-0 PEN, 26.), Minon (2-0, 87.) FT Evolet-Jallet 2 – Fernalmont-Hampdin 1 Mål: Olojet (1-0, 5.), Prithom (1-1, 28.), Eloi (2-1 PEN, 56.) Rødt kort: Becker (Evelet, 2CJ 45th+2) Søndag: 15:00. Paysme – leie 15.00 Nisms – Spion 15:00. Meux B – Rochefort B 15:00. Buring – Flavion-Morielme