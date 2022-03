«Jeg kom ikke hit som testpilot.

I starten av 2022, etter den beste slutten av 2021-sesongen, vant Francesco Bagno den mer kompliserte Qatar Grand Prix enn forventet. Han spilte ikke en ledende rolle i gratis trening (8.), kvalifisering (9.) eller racing. Han er et løp som ikke krysser det tsjekkiske flagget.

Dårlig start, viseverdensmester MotoGP endte på 14. plass etter noen få vendinger. Startet på comebacket var han i ferd med å angripe George Martins åttende, så, i starten av den 12. runden, falt han og dro spanjolen med seg. Feilen med å bremse litt for sent når man går inn i det første hjørnet av banen.

Francesco Pacnoya Ryder angret tilsynelatende på motstanderen sin, og ba laget sitt og Ducati om unnskyldning. Han ble senere kritisert for å si at Ducati hadde en dårlig holdning til Grand Prix-racing. Han føler at han har gjort for mye «test»-arbeid, brukt for mye tid på å definere den riktige pakken, og han burde fokusere på helgens resultater.

Konflikt med George Martin: «På det tidspunktet var Martin 3-4 tideler tregere enn meg. Akkurat som jeg hadde problemer med å forbikjøre Yamahaen, hadde jeg problemer med å forbikjøre ham med en gang. Jeg kom sent til en corner, bremset litt hardere enn jeg burde, men mistet fronten og havnet i bakken. Dette er ingen gal forbikjøring. Dette er en annen høst. Jeg beklager til Ducati for det som skjedde, samt til Bramak-teamet og Martin. ⁇

For mye testarbeid, ikke nok fokus på racing: «Fram til FP3 var jeg testpilot. Jeg kom ikke hit for å være tester, jeg kom hit for å sykle løp og vinne. Dessverre kunne vi i Losail ikke forbedre arbeidet. , Men ikke når Race Weekend har andre prioriteringer for oss .

«Siden testene startet, har jeg aldri kjørt den samme sykkelen mer enn to ganger. Jeg har aldri klart å tilpasse kjørestilen min til sykkelen eller til rundkjøringen i Lozail her. Det er vanskelig å forestille seg å jobbe så hardt og fullføre arbeidet med FP3 alene, spesielt siden det ikke er den perfekte helgen å gjøre det på. ⁇

Endre holdninger til neste Grand Prix: «Jeg snakket med Ducati og Gigi (Dol’Igna) om hvordan vi nærmet oss denne helgen. Da jeg følte meg trygg begynte jeg å fokusere på meg selv og kjørestilen min fra FP4. Etter denne bjørnen skal jeg ikke røre noe på sykkelen. Jeg er åpenbart skuffet over denne Grand Prix. Jeg visste i morges at jeg ikke kunne kjempe om seieren, men vi trodde ikke vi var langt bak. ⁇