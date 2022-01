Bærbare datamaskiner forbedrer spillet sitt for å bruke AMD og Apple

På CES 2022 introduserte Nvidia for oss to nye eksklusive grafikkort for bærbare datamaskiner: GeForce 3070 Ti og 3080 Ti. Max-Q-teknologien er også inne i sin fjerde utvikling med nye funksjoner.

AMD og Nvidia møter hverandre på CES 2022. AMD annonserte flere mobile radianer, oppgraderer Nvidia spillet sitt til sine partnere med to nye løsninger. På den ene siden GeForce RTX 3070 Ti, på den andre siden GeForce 3080 Ti.

For å møte AMD og Apple oppgraderer Nvidia spillet sitt

La oss starte med RTX 3070 Ti. Nvidia ga ikke detaljer under konferansen, bortsett fra at kortet var 70 % kraftigere enn RTX 2070. MacBook Pro16 Apple M1 Max / Pro-brikker er montert. GeForce RTX bærbare datamaskiner, ifølge Nvidia 3D-gjengivelse er i gjennomsnitt 7 ganger raskere enn den nyeste MacBook Pro 16.

Bærbare datamaskiner utstyrt med RTX 3070 Ti kommer i salg fra $ 1500 i begynnelsen av februar. Disse motorene er designet for å kjøre alle spillene på QHD-skjermen i god stand. Nå som vi har flere og flere diagnostiske skjermer, tilbyr Razr sin Blade 14/15 med QHD 240 Hz-skjermer.

Bærbare datamaskiner med GeForce 3080 TI har 16 GB dedikert GDDR6-videominne. Nvidia bemerker at denne konfigurasjonen gir bedre ytelse enn den eldre Titan RTX for stasjonære PC-er. Det er ikke uvanlig at vi har litt statistikk å kommunisere under kunngjøringer, og vi må vente med å teste de første maskinene fra partnerprodusenter som MSI eller Razer.

Nvidia snakker om prislappen på 2500 dollar, men det avhenger av hver modell og produsent.

Som vanlig, ikke sammenlign GeForce RTX-ytelse for stasjonære PC-er med GeForce RTX for bærbare datamaskiner. Til tross for disse Grafikkort Med samme navn har de ikke samme ytelse eller samme programvarefunksjoner.

Retur av Max-Q

Men det er en siste kunngjøring, den kommer Fjerde generasjon Max-Q bærbare datamaskiner. Som en påminnelse, siden 2017 har Nvidia skilt sine høye DGP-kort fra lave DGP-kort ved å legge til Max-Q-notatet.

Derfor ble Max-Q bare brukt for å indikere lav DGP. Nå er det et begrep som dekker spesifikke design og teknologier. Enkelt sagt har Max-Q-versjonene programvarefunksjoner (som Dynamic Boost 2.0, BAR som kan endres størrelse eller WhisperMod 2.0) som er ment å begrense størrelsen.

Nvidia har annonsert noen nye teknologier for Max-Q bærbare PC-er, inkludert en AI CPU-optimaliserer som kan kontrollere frekvensene og forbruket til enkelte Intel og AMD CPUer. Den neste generasjonen“Rask kjerneskalering kan deaktivere noen GPU-kjerner, øke frekvensene til andre for produktivitetsoppgaver, og justere både spillet og maskinvaren for å forbedre batterilevetiden for Battery Boost 2.0.

Det amerikanske selskapet hevder at sistnevnte funksjon vil øke batterilevetiden med 70 %, noe som kan resultere i tap av ytelse i spillene.

