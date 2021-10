Bærekraftig insektbasert dyrefôr

Katter og hunder trenger fôr som inneholder tilstrekkelig mengde animalske komponenter. Med det faktum at industriell kjøttproduksjon er en stor belastning for miljøet, er det på høy tide å utvikle bærekraftige alternativer for å mate våre kjæledyr.

Miljøskade forårsaket av fabrikkoppdrett

Kjøttforbruket har steget jevnt og trutt i årevis. Dette betyr uunngåelig også at miljøpåvirkningen av fabrikkoppdrett fortsetter å øke. I dag brukes mer enn tre fjerdedeler av verdens jordbruksland som beitemark for husdyr eller som dyrkbar jord for dyrking av dyrefôr. Særlig i søramerikanske land blir store områder av regnskogen ryddet år etter år for å dyrke soya.

I tillegg trengs enorme mengder vann for kjøttproduksjon og både grunnvannet og selve jordet er forurenset mange steder. På toppen av det produserer spesielt storfe, anslått til nesten en milliard dyr, og enorme mengder av klimagassen metan blir til når de fordøyer fôret.

Den klimaskadelige effekten av metan overstiger ofte den mye mer omtalte CO2. Så fabrikkoppdrett skader ikke bare miljøet, det gir også et betydelig bidrag til utviklingen av klimaendringene. Siden etterspørselen etter kjøtt sannsynligvis vil fortsette å øke i de kommende årene, kan det forutsies at miljøskadene som følger med produksjonen også vil øke.

Er vegansk dyrefôr et alternativ?

Hunder er såkalte semi-rovdyr og katter er helt-rovdyr så fordøyelsessystemene til de firbeinte vennene er hovedsakelig designet for kjøttbasert mat.

Vegansk hundemat, har blitt en trend de siste årene, men er ikke et fornuftig alternativ om du ønsker å mate kjæledyret et sunt og balansert kosthold. For katter er et rent plantebasert kosthold definitivt utelukket, ettersom bruk av ikke-animalske proteiner raskt vil føre til farlige sykdommer.

Til tross for all bekymring for miljøet, bør både hunde- og katteeiere av hensyn til sine kjæledyr avstå fra å tilby et vegansk kosthold og i stedet se etter mer passende alternativer.

Insektprotein: bærekraftig og sunt

Dyrefôrprodusenten Marsapet har tatt en annen vei med sitt bærekraftige katte- og hundefôr. Ved å bruke insekter som proteinkilde har selskapet lykkes med å utvikle dyrefôr som både begrenser belastningen på miljøet og sikrer at katter og hunder får alle næringsstoffene de trenger.

Larvene til Hermetia illucens (svart soldatflue) brukes som råstoff til maten. Disse larvene spiser fôret effektivt, krever relativt lite vann og plass, og i motsetning til storfe produserer de ikke klimaskadelig metan.

På grunn av disse egenskapene kan deres økte bruk som ingrediens i katte- og hundemat gi et avgjørende bidrag til å redusere miljøskaden forbundet med fabrikkoppdrett i fremtiden.

Er insektprotein sunt?

Insektproteinet laget av disse larvene er ikke bare bærekraftig. I tillegg er den også ekstremt fordøyelig og har en spesielt høy biologisk verdi. Insektproteinet inneholder alle aminosyrene som er viktige for hunder og katter, og er ideell som en komplett erstatning for vanlig kjøtt.

Katte- og hundeeiere trenger ikke å bekymre seg for riktig tilførsel av næringsstoffer og kan være sikre på at permanent og eksklusiv fôring med insektbaserte produkter er mulig uten ulemper.

Konklusjon: bærekraftig uten å gå på kompromiss med kvaliteten

Ved nærmere ettersyn blir det klart at miljøvern og tilpasset ernæring ikke trenger å være gjensidig utelukkende. Dyreeiere som bryr seg om miljøet, så vel som kvaliteten på maten til sine firbeinte venner, kan lett imøtekomme begge deler med de innovative insektbaserte produktene fra Marsapet.