Bahrain GB: Leclerc vinner og Ferrari dobler, katastrofe for Verstappen og Red Bull!

Den første Grand Prix denne sesongen ville ha holdt alle løftene. Den kontroversielle åpningskampen i Bahrain var preget av en lang jakt mellom Charles Leklerk (Ferrari) og Max Verstappen (Red Bull) som startet fra polarposisjonen. I den første tredjedelen av løpet byttet også Monaco og nederlenderne hoder, noe som gledet tilskuerne.

Løpet gikk uten problemer, men da Pierre Casley sto på kanten av banen og hans Alfadouri antente, spratt den tilbake 12 runder fra slutten. Sikkerhetsbilen kom logisk nok på sporet for å gjenforene alle før den forsvant på slutten av den 50. runden. I starten tok Leclerc tilbake ledelsen, mens Verstappen ble trakassert av Carlos Sains (Ferrari).

Spanjolen fant starten i fire runder, og plutselig forrådte den nåværende verdensmesteren umiddelbart sin RB18, som nektet enhver tjeneste. Ferrari ba ikke så mye om en fancy dobbelsignatur. Matia Pinotovs tropper kunne ikke forventet en bedre start på sesongen. Leclerc Monza returnerer til seier fra 2019, mens Scuderia ikke vant i 2019 etter Sebastian Vettel og Singapore.

Ingen grunn til å begrave Mercedesen, vi ser en sølvpil på det laveste trinnet på etappen, i dette tilfellet Louis Hamilton. Underverdensmesteren ga ikke opp til tross for at han hadde mindre effektivt utstyr enn Ferrari og Red Bull. George Russell tapte på fjerdeplass og overgikk lagkameraten. For Red Bull, derimot, var nederlaget totalt da den skrantende Sergio Perez strammet til maskinen i starten av siste runde.

Den beste historien av resten er også en flott historie: Haas husket for 11 dager siden at Kevin Magnusen tok en fantastisk 5. plass og hedret sjefen sin. Dan er foran Voltaire Potas, som scoret godt etter en flat tur med sin første GP Alfa Romeo. Esteban Ocon (alpint) endte på 7. plass bak Yuki Tsunoda (AlphaTauri) og Fernando Alonso (alpint). Guanyu Cho (Alfa Romeo) endte på 10. plass og ble den første kinesiske føreren som scoret i F1.

Bahrain Grand Prix var langt fra korset for noen. Søndag viste seg å bli et mareritt for Aston Martins- og McLarens-lagene. Lance Stroll og Nico Hulkenberg er 14. og 19., mens Daniel Ricciardo og Lando Norris er 16. og 17. Null poeng for Williams av Alex Alban og Nicholas Latifi.

Lov 2 i Formel 1-sesongen 2022 finner allerede sted om en uke på Jeddah-banen i Saudi-Arabia. Race End Live: