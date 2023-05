Bak kulissene til Lies of P gir deg innsikt i utviklingen av spillet.

NEOWIZ, Den sørkoreanske spillutvikleren og utgiveren feirer Pinocchios bursdag med utgivelsen av to nye videoer, som tilbyr en titt bak kulissene på utviklingen av løgner av ssamt en detaljert presentasjon av karakteren av dubbing-skuespilleren.

Inspirert av den berømte historien om Pinocchio, løgner av s er et Souls-lignende actionspill satt i den mørke byen Kra, med et design inspirert av Belle Époque. En gang en vakker by, har Krat blitt et levende mareritt ettersom dødelige dukker løper amok og en epidemi skyller over landet. Spill som P, en dukke som må kjempe seg gjennom byen i sin nådeløse søken etter å finne Geppetto og til slutt bli menneske.

løgner av s har en stilig verden full av spenning, rike kampsystemer og karaktertilpasning, og en engasjerende historie med interessante narrative valg fordi jo flere løgner, jo mer menneskelig blir P. Husk: I en verden full av løgner kan du ikke stole på. ingen. ..

I den første videoen leder prosjektdirektør Ji Won Choi og kunstdirektør Chang Kyu Noh seerne gjennom hva de kan forvente av historien, karakterene, stemningen og kunstretningen de vil oppdage. gjennom denne Souls-aktige.

I den andre videoen, skuespillerinne Allegra Marland (elden ring, Kronen) deler et dykk inn i hjertet til karakteren Sophia.

Lies of P er fortsatt ventet på store plattformer i år.