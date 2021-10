Bak lukkede dører i Norge

Forfatter Joe Nespo, i Oslo, 2020. Via NTP ScanPix / Selectors

“Deres domene” (Kongeriket), av Joe Nespo, fra norske Celine Romant-Monier, Gallimart, “Sorry Noir”, 636 s., € 22, digital € 16.

Det er en treg roman som tar tid å skape atmosfæren for å lukke de lukkede dørene til en familie full av strenge hemmeligheter. Carl og Roy er to foreldreløse brødre “Gårdshus” Isolert. Da de var 16 og 17 år, falt foreldrenes bil i en grøft i bunnen av huset. Roy, den eldre broren, ble mekaniker, frekk og kompleks. Han overlevde etter å ha overtatt den siste bensinstasjonen i området. Hans yngre bror, Carl, dro til Canada for å studere økonomi, landsbyens “stjerne” med påfølgende suksesser og kvinnelige suksesser.

Les også dette møtet 2015: Artikkelen er forbeholdt våre abonnenter Joe Nesbo, vinner

Da han kom tilbake til landsbyen, mange år senere, var han som en dårlig sønn. Ved rattet i en vakker bil og sammen med sin fortryllende kone forestiller han seg et baronisk prosjekt: bygging av et luksushotell på åsen. For det er det nødvendig med støtte fra samfunnet – finans -. I flere uker går ikke arbeidet videre, men merkelige dødsfall følger hverandre, og de to brødrene avslører et stadig mer forvirret ansikt.

Progress -krykke

Med Domenet deresNorske Joe Nesbo har droppet de klassiske kodene til thrilleren. Det er vanskelig å foreslå en annen thriller enn denne serien Harry Hole, Oppkalt etter en vakt med mange avhengigheter godt kjent av tolv verk oversatt til fransk (Ghana, 2002-2005, Gallimart, 2006-2019). Forsøkene på denne antihelten ble beskrevet i et spennende tempo og stoppet av flere vendinger. Her avdekker handlingen bare den siste tredjedelen av boken og følger en krykkeutvikling. Karakterprofiler er nesten klisjeer fra den nordamerikanske tenåringsserien: Angry with a Big Heart, Cute Baby og Fame Fatal.

Les også (2019): Artikkelen er forbeholdt våre abonnenter Gjennom “The Knife” ble Joe Nesbo truffet i hullet av Harry

Men uten karikatur eller treghet bygger Nespos roman på en undertrykkende kjærlighetstriangel og sosiale begrensninger: Domenet deres, Det er umulig å komme seg ut av tilstanden eller det onde. Enda mindre i familien hans. Døden ser ut til å være den eneste utveien. “Hva er egentlig en familie?” En historie fortalt hverandre fordi familien var viktig, fordi den i mange tusen år fungerte som en enhet for samarbeid. Eller er det noe i blodet, utover streng praksis, gjenforent med foreldrene våre og søsknene våre? “Roy, som har en uheldig tendens til å rettferdiggjøre det uforsvarlige, spør fortelleren. Med en viss grad av ironi maler Joe Nesbo etter hvert et surt portrett av familieverdier og spesielt broderlig kjærlighet.

Du har 4,15% å lese i denne artikkelen. Resten er kun for abonnenter.