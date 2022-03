Bak Norge, fransk agn på sølv i stafetten

De franske idrettsutøverne Fabian Claude, Emilian Jacqueline, Simon Destiux og Quentin Fillon Milette ble olympiske co-mestere i stafetten etter å ha hentet hjem den 12. medaljen til tricolor-laget ved OL i Beijing 2022 og fullført et vanvittig løp bak Norge.

En for alle alle for en. For sølvmedaljen overrakte Fabian Claude, Emilian Jacqueline, Simon Destiux og Quentin Fillon Mailet den franske stafetten. Skiskyting La Fillon Maillet drømme om en olympisk pallplass og en eksepsjonell Grand Slam.

Det latinske mottoet «Unus pro omnibus, omnes pro uno», popularisert av Alexandre Dumas» far, hans roman De tre musketerer, så sin anvendelse i spillet på Zhangjiago Skiathlon-siden tirsdag. OJ-2022 Av BeijingQuentin Fillon Maillet, tilsynelatende i rollen som d’Artagnan, og Fabian Claude, Emilian Jacqueline og Simon Destuix i rollene som Porthos, Athos og Aramis.

De franske Commonwealth Games 2006 og Torino-lekene ser frem til OL-etappen igjen, ettersom de tre siste utgavene ble arrangert i Vancouver i 2010, Sotsji i 2014 og Pyongyang i 2018. Megastjerne Martin ForgateBlues hadde tegnet et tomrom.

Det er nå gjort med sølvmedaljen, mens Norge, halvveis bak i ledelsen med 1 minutt 47 sekunder, gjorde et utrolig comeback til Johannes-trenden, og ga ham den tredje medaljen, gull, av broren Darjeeling, Sterla Lagret og Vetle Christiansen .

I et løp som lenge har blitt passert av Russland med tre og en halv feilfrie bragder av Syed Galilei, Alexander Lokinov, Maxim Svetkov og Edward Lattipov, virket tittelen fast for Russland. Latipov, som bare hadde tre mål på åtte skudd, kastet bort all ledelsen han tålmodig hadde bygget opp i løpets sju-åttere, og løpet fikk til slutt en helt vanvittig dimensjon. Trekampen mellom Norge, Frankrike og Tyskland om sølv og bronse ble plutselig en firekamp om tittelen.

I dette minispillet, da Quentin Fillon Milette måtte bruke to hakker, hvitvasket Wheat Christian sine fem mål og var stille. Tittelen som de franske skiskyttermennene alltid har jaktet på, må vente litt til. Minst fire år.

Quentin Fillon Maillet, på vei til prestasjon

For «QFM»-lederen for denne tricolor-gruppen vil Beijing Games bli en oppvåkningsdrøm. I fem løp, 29-åringen fra Jura har tatt medaljen hver gang : Gull i individuell og oppfølging, sølv i sprint, mix stafett og så videre herrestafett. Bedre enn Martin Forkade.

En forestilling som ikke har nådd nesten et århundre i historien til de franske OL, sommer- og vinteridretter. Så langt er det kun fekter Roger Dugret (tre gullmedaljer og to sølv) og bueskytter Julian Bruley (ett gull, tre sølv og en bronse) som har klart å nå et slikt nivå.

Dette er ikke slutten for Fillon Maillet: ved massestarten på fredag ​​(17.00 lokalt, 10.00 fransk), vil han sikte på en Grand Slam, noe som betyr at han må klatre alle etappene som tilbys i OL. En seks av seks gjør ham veldig drømmende. I skiskyting er det bare den norske legenden Ole Einar Bjண்டrndalen som har rekorden: I 2002 vant han fire titler i Salt Lake City (individuell, sprint, forfølgelse, stafett).

Om tretten dager vil Philon Miletz sin oppstilling på seks løp presse ham videre inn i verdens skiskyting og Pantheon of tricolor Olympics.

Med AFP