Bak OpenAI-sagaen når AI «Oppenheimer-øyeblikket»

men «Små hjerner diskuterer mennesker, store hjerner diskuterer ideer«Så her vil vi fokusere på å forstå ideene bak denne konflikten,» sa Sokrates. OpenAI er en veldig spesiell struktur, der styret ikke representerer aksjonærer, men er en ideell organisasjon som tjener til å opprettholde hovedoppdraget : å utvikle generell kunstig intelligens, og å sikre at den kommer hele menneskeheten til gode. Kunstig generell intelligens er kunstig intelligenss hellige gral:Kunstig generell intelligensDet vil si: intelligens som ligner på mennesker, i stand til å lære, ta initiativ og tilpasse seg. Dette er poenget alle AI-forskere håper inderlig på: med denne typen AI vil vi kunne ha økte muligheter for å forske på medisiner, bekjempe global oppvarming, og så videre. De fleste spesialister tror ikke at det har kommet på fem eller ti år eller enda mer.

OpenAIs styre vil gjøre «alt i sin makt for å gjenforene selskapet»

Men noen forventer at når dette punktet er nådd, vil det tillate kontinuerlig og veldig rask forbedring av denne AI på egen hånd, for å nå ASI veldig raskt (Super kunstig intelligens), overlegen menn. Å nå dette punktet innebærer risikoer, kanskje eksistensielle, for menneskeheten. Noen eksperter skynder seg å gjøre kunstig generell intelligens like kraftig (og potensielt destruktiv) som oppdagelsen av atomenergi. Bak folkesagaen er det et «Oppenheimer»-øyeblikk innskrevet i vannmerket: et hektisk kappløp mot den første som kommer dit, en massiv bruksandel som kan være skadelig i feil hender, og nødvendigheten av å bevare den rettferdige naturen til OpenAIs oppdrag. Denne episoden bør i det minste oppmuntre oss til raskt å fordype oss i de etiske og regulatoriske spørsmålene til denne nye klassen AI.