Bak oppstyret til G7 har den britiske økonomiske kronen sklidd

Storbritannia fremstår som verdens tiende største økonomi – og i en spesielt sviende skyve, ifølge denne beregningen, er vi like bak Frankrike.

Imidlertid er lettelse tilgjengelig. Storbritannias vekst i år vil være så sterk at vi bør innhente Frankrike for å bli den niende største økonomien i verden, og kanskje innhente Brasil for å bli den åttende.

Enten du bruker markedskurs eller kjøpekraftsparitetskurs, er det viktig å innse at sammenligning av BNP på denne måten ikke er et rimelig mål på hvor velstående land er. Størrelsen på et lands BNP er avledet av en kombinasjon av mengden av BNP per innbygger – hvor produktive innbyggerne er – og det totale antallet mennesker i landet.

Kina og India er to av de største økonomiene i verden, men innbyggerne i gjennomsnitt er ikke veldig produktive. Siden hvert land har mer enn en milliard mennesker, blir det relativt lave nivået av BNP per innbygger overskygget av de enorme tallene. På samme måte rangerer Storbritannia høyt på verdensrankingen fordi det har et ganske høyt BNP-nivå per innbygger og har et stort antall innbyggere.

Hvis du i stedet fokuserer på BNP per innbygger, vil du få et helt annet resultat. På denne skalaen er verdens rikeste land små – ledet av Luxembourg. Andre land som vises øverst på listen er Sveits, Norge, Danmark, Singapore, Qatar og Brunei (faktisk kommer Irland på tredjeplass, men det er allment anerkjent at på grunn av det store antallet multinasjonale selskaper som booker fortjeneste dit og overfører penger i utlandet, begge er BNP Brutto og BNP per innbygger er nesten meningsløse).

USA rangerer høyt på listen. Med dagens markedskurs er BNP per innbygger den femte høyeste i verden, mens den ligger på syvende plass i henhold til kjøpekraftsparitet. Imidlertid er BNP per innbygger i begge tiltakene ikke mer enn halvparten av Luxembourg.

Ved å bruke markedskurser ligger Storbritannias BNP per innbygger oss på 20. plass i verden – like bak New Zealand, men foran Japan og, aller viktigst, Frankrike. Imidlertid, hvis du bruker kjøpekraftsparitetskurs, kommer Storbritannia inn på 25, rett bak Korea og, tappert, to steder bak Frankrike.