Baker Hughes og Bork CO2 samarbeider om å bygge karbonfangst og lagringssenter for industriell klynge i Norge

Houston, London og Friedrichstadt, Norge – (Kommersiell ledning) – Energiteknologiselskap Baker Hughes (NYSE: BKR) og Borg Co. 2 AS, en norsk karbonfangst- og lagringsutvikler for industrielle klynger, har kunngjort en forståelsesavtale om å samarbeide om karbonfangst- og lagringsprosjektet for å fungere som et knutepunkt for avkarbonisering av industriområder i Wieken-regionen. Prosjektet har som mål å fange opp og lagre opptil 90% av CO 2 Utslipp fra relevante industriområder spiller en nøkkelrolle i å bidra til Parisavtalens mål, FNs mål for bærekraftig utvikling og de norske nasjonale målene for reduksjon av utslipp.

Bork Co. 2 Prosjektet inkluderer flere industripartnere, en krigshavn, og tar sikte på å fange opp og lagre utslipp fra industrianlegg i byene Friedrichstad, Surborg og Halton. Den integrerte industrielle klyngen er for tiden ansvarlig for rundt 700 000 tonn CO 2 Årlig utslipp. Etter fangst, C.O. 2 Den vil bli flytende, sendt og til slutt lagres på bunnen av Nordsjøen. I april 2021, Bork Co. 2 Northern Lights kunngjorde et memorandum av forståelse med JV, som vil gi frakt og lagring av CO 2 Som tjenesteleverandør for Bork CO 2 .

Bork Co. 2 Og partnerne har fullført den første mulighetsstudien og gjennomfører en utvidet mulighetsstudie (før fôret) som kan fullføres innen utgangen av 2021, som vil støtte Baker Hughes med en portefølje av karbonfangstteknologi og ingeniørtjenester for forskning og utvikling. . Av sentrum. I tillegg har Baker Hughes og Pork CO 2 Vi vil i fellesskap evaluere det optimale rammeverket for implementering av karbonbindingsanlegg og vil fortsette å tilby tilskudd og insentiver på norsk og EU-nivå.

Bork Co. 2 Dens “industrielle klynge” -tilnærming gir Baker Hughes en førsteklasses mulighet til å teste og måle sin enorme karbonfangst, utnyttelse og lagring (CCUS) teknologiportefølje i en lang rekke prosesser, inkludert kald ammoniakkbehandling (CAP) og kompakt karbonfangst. (CCC) Løsninger.

“I dag kommer industrielle klynger rundt 20% av Europas CO 2 Utslipp. Meningsfull avkarbonisering er ikke mulig uten karbonfangst, -utnyttelse og -lagring, og dette samarbeidet demonstrerer hvordan CCUS-teknologi akselererer fra ideologi til ekte kommersialisering med global innvirkning, “sa Rod Christie, administrerende visepresident, TurboMines & Process Solutions i Baker Hughes. . “Vårt samarbeid med Bork Govt 2 Vi mener at det er veldig viktig å akselerere utviklingen av nye energigrenser som CCUS og hjelpe dem på et tidlig stadium ved strategisk å støtte vår fortreffelighet innen klasseteknologi. ”

“Fordi Baker Hughes’ tekniske ferdigheter og erfaring støtter oss, Pork Co. 2 Vi er i en bedre posisjon til å ta de neste skrittene i kommersialisering og oppnå våre mål for prosjektet, ”sa Dor Lundestadt, administrerende direktør i Borg Co. 2 Og havnesjef for havn. “Et slikt prosjekt demonstrerer en vinn-vinn-tilnærming der permanent lagring kombinerer potensialet for bærekraftig bruk av små mengder biogen CO 2 Vil bidra til å oppnå netto null, og generere inntekter ved å selge negative CO2-utslipp med industrianlegg ”.

De Baker Hughes CCUS-portefølje Har avansert turbomaskin, løsemiddelbaserte sofistikerte fangstprosesser, brønnkonstruksjon og styring for CO 2 Lagring og avanserte digitale sporingsløsninger. Baker Hughes har vært i Norge lenge med seks anlegg og rundt 2000 ansatte.

Om Baker Hughes



Baker Hughes (NYSE: BKR) er et energiteknologiselskap som tilbyr løsninger til energi- og industrikunder over hele verden. Bygget med over hundre års erfaring og opererer i mer enn 120 land, fører våre innovative teknologier og tjenester energi fremover – noe som gjør det tryggere, renere og mer effektivt for mennesker og kloden. Besøk oss www.bakerhughes.com.