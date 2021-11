Baktalelse under en konsert, en sanger ringer en fan på scenen … han tisser på den (video)

Sofia Urina ble Sofia Urina for Welcome to Rockville-konserten på Daytona International Speedway i Florida. Sangeren i bandet «Brass Against» urinerte på publikum som lå på scenen for å få sin «dyrebare» væske. Da han forklarte tittelen på coveret til Rage Against the Machine-gruppen «Wake Up», kledde han av seg og videresendte til kollegene våre fra metroen for å levere en «Golden Shower» til fanen sin.

Mange mennesker filmet denne scenen og uttrykte sin sorg. På sosiale nettverk spredte filmen seg på internett og internettbrukere ble overrasket over denne videoen.

På Facebook ønsket bandet å beskrive scenen og ba om unnskyldning for sangens tilnærming: «Vi hadde det bra på Welcome to Rockville i går kveld. Sofia nikket. Dette vil du aldri se igjen på våre konserter. “

Hvis du er interessert, stiller de opp hos oss 13., 16. og 26. mai.