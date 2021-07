Bakterier i kumagen kan bryte ned plast, sier studie Plast

Forskning viser at bakterier som finnes i en boks i magen til en ku, kan bryte ned plast.

Siden 1950-tallet Det er produsert 8 milliarder tonn plast – Likt i vekt 1 milliard elefanter – Betjenes hovedsakelig av emballasje, engangsbeholdere, innpakning og flasker. Som et resultat er plastforurensning gjennomgripende i alt, både i vann og i luften, uten at folk vet det Forbruker Og Puster Mikroplastiske partikler. De siste årene har forskere jobbet med å bruke muligheten til små mikrobugs til å bryte ned gjenstridig materiale.

Det finnes allerede mikroorganismer som kan nedbryte naturlig polyester, for eksempel i skinn av tomater eller epler. På grunn av tilstedeværelsen av disse naturlige polyestrene i kumaten, mistenkte forskere at det kan være karnogopi av mikroorganismer i Bowies mage for å spalte alt plantemateriale.

For å teste den teorien, kjøpte Dr. Doris Ripitch og hans kolleger ved University of Natural Resources and Life Sciences i Wien væske fra en magesekkvomme fra et slakteri i Østerrike. Ribitch bemerket at en ku vanligvis produserer omtrent 100 liter vomme. “Du kan forestille deg at det akkumuleres en enorm mengde vevæske i slakterier hver dag – det er forgjeves.”

Væsken er pakket med tre typer polyestere – PED (en syntetisk polymer som ofte brukes i tekstiler og emballasje); PPAT (biologisk nedbrytbar plast som oftest brukes i biologisk nedbrytbare plastposer); Og PEF (et biobasert materiale laget av fornybare ressurser). Hver plast ble testet i film- og pulverform.

Resultatene viste at mikrober i laboratoriesystemet kunne bryte ned alle tre plastene fra magen til kua, noe som gjorde at plastpulver brytes ned raskere enn plastfilm. De neste trinnene er å identifisere de mikrober som er viktige for nedbrytning av plast fra tusenvis i romerne, og deretter enzymene de produserer. Når enzymene er identifisert, kan de produseres og brukes i gjenvinningsanlegg.

Foreløpig forbrennes plastavfall. I mindre grad smelter den til bruk i andre produkter, men utover et punkt er den skadet og kan ikke lenger brukes på nytt. En annen metode er kjemisk resirkulering – konvertering av plastavfall tilbake til grunnleggende kjemikalier – men det er ikke en miljøvennlig prosess. Bruk av enzymer er ladet som en form for grønn kjemisk resirkulering.

Andre forskere er også involvert i forskningen for å utvikle og kvantifisere andre enzymer. I september a Superenzym Designet ved å kombinere to separate enzymer, som begge ble funnet i den plastiske spisebuggen som ble funnet i en Japansk avfallsområde i 2016.

Forskerne avslørte en gravert versjon Det første enzymet i 2018, Det begynte å bryte plasten på få dager. Men superenzymet fungerer seks ganger raskere. Tidligere i april avslørte det franske selskapet Corbios et annet enzym som først ble oppdaget i løvkompostbunker, som nedbryter 90-timers plastflasker på mindre enn 10 timer.

I vevæske fungerer ikke bare en type enzym, men forskjellige enzymer sammen for å oppnå nedbrytning, forfatterne Anbefalt In Frontiers in Bioengineering and Biotechnology.

Ribitch bemerket at Corbios er involvert i å måle teknologien. “Men selvfølgelig er det alltid bra å ha de beste enzymene til å resirkulere andre polymerer, ikke bare PET … så det er et vanlig resirkuleringsmateriale.”