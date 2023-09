Baldur’s Gate 3: «Jeg er allerede opptatt med neste prosjekt», direktør for Larian Studio avslører at studioet allerede jobber med et nytt spill!

Larian Studios hviler ikke. Det sier Baldur’s Gate 3-regissør Sven Vinke. PCGamesNSkaperen avslørte at han allerede hadde gjort det «Begeistring» I sitt nye prosjekt. Selvfølgelig er BG3 ikke ferdig ennå, siden de fortsatt gjør forbedringer basert på tilbakemeldinger fra fellesskapet og deres egne inntrykk.

Larian Studios har allerede et nytt prosjekt på bordet

Som han avslørte i et intervju for Dungeons & Dragons YouTube-kanal, når et team fullfører en stor oppgave, står de overfor en slags oppgave. «svart hull» Fremtiden er like usikker som den er håpefull. Du jobber lenge med et prosjekt, og når du er ferdig med det kommer du til denne dalen og blir overrasket «Og nå» ? «Derfor må du få tid til deg selv»Han forklarer i begynnelsen, «Før du ser mot fremtiden».

«Når du kommer til dette punktet, tenker du allerede på neste trinn, så mange ting beveger seg allerede i denne retningen.», han fortsatte. Totalt sett, så langt, så det ut til at han kort unnvikte spørsmålet, men i påfølgende uttalelser var han veldig tydelig: «Jeg er opptatt med neste kamp«.

Så Vinke har bekreftet at Laurian Studios vil bringe oss noe nytt, men forvent det ikke med det første — Spesielt Baldur’s Gate 3 krevde 6 års utvikling. Så ikke forvent at det nye spillet deres kommer når som helst, men det er godt å vite at de allerede har noe nytt i tankene.

Hva er det neste for Baldur’s Gate 3?

Hvis mange mennesker allerede drømmer om DLC, må du være veldig tålmodig. Spillet har nettopp blitt sluppet, og å legge til mer innhold, gratis eller betalt, er ikke på agendaen.

Utviklere er ikke lukket for ideenMen hvis dette gjøres, kan det ta måneder eller til og med år.