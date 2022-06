Bales heldige frispark fører Wales til VM i Qatar ved tap av Ukraina (video)

Wales kvalifiserte seg til verdenscupfinalen for første gang siden 1958, og slo Ukraina 1-0 i Cardiff City. Andrei Yarmolenko scoret det eneste målet mot leiren sin (34.). På publikummet sto Club Brookes forsvarer Edward Sopol på benken. Han trakk seg onsdag for Nations League-kampen mot Polen, Gareth Bale, Aaron Ramsay, Joe Allen og Ben Davis. På ukrainsk side stolte Oleksandr Petrakov på spillerne, som startet i Skottland onsdag, spesielt med trioen Viktor Zykankov – Roman Yaremsuk – Yarmolenko.

Ukrainerne startet kampen med at Wayne Hennessy måtte stoppe Yaremschuk (12.) kryssskudd i to etapper. Tsygankov, Oleksandr Zinchenko og Oleksandr Karavaev fortsatte å presse de gule og blå, men da de dominerte, kom den walisiske uheldige Yarmolenko ut med litt flaks med et spark til sine egne nett (34.).

Rett ved gjenopptakelsen klarte Dragons å doble Ramseys ledelse, men isolert på seks meter siktet ikke Juventus» midtbanespiller skuddet sitt (49.). På den annen side utførte Hennessy et mirakel på et streik av Saikankov (56.). Da de gradvis trakk seg tilbake, så walisiske Brennan Johnsons høyre start igjen, og da han kom seg tilbake, overgikk Jorge Bushsen seg selv på Bales venstre side (76.). I den andre leiren var Hennessy igjen modig nok til å avverge en heading fra Artem Dowpick (84.).

Så Wales vil gå til Qatar, hvor de har blitt trukket inn i gruppe B sammen med Storbritannia, Iran og USA.