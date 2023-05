Balkong eller terrasse i en leilighet? Dette er den reelle innvirkningen på prisen på eiendommen

Beliggenhet, boligstørrelse, energiklasse: mange kriterier påvirker valg av bolig. Hvis en 4-etasjes villa med stor hage får mange belgiere til å fantasere, legger eiendomsprisene ofte den drømmen i skapet. Men selv i leiligheter leter kjøpere etter en eiendom med et ytre utseende. Et enda mer uttalt ønske siden koronaviruspandemien, som har sett mange belgiere lide innesperret mens de var i fengsel.

Bortsett fra den geografiske plasseringen, må to kriterier tas i betraktning for å måle effekten av eksteriøret på prisen på en leilighet: overflaten på terrassen eller balkongen og gulvet i leiligheten, bemerker Immoweb, som nettopp har fullført en studie. på effekten av tilstedeværelsen av eksteriøret på salgsprisen på leiligheter. «Ikke overraskende, jo større areal, jo høyere er eiendomsprisen, og stiger til +20,1 % for uterom over 50 kvm.»

Terrassen i første etasje er svært populær, noe som får boligprisene til å stige med 5 %. Enda bedre, overetasjen øker prisene med 9%. Disse rommene er synonymt med ro, luksus og lys. Når det gjelder mellometasjene, er de mindre populære, spesielt fra første til tredje, med en innvirkning på 4,1 % på prisen, mens de stiger med 5,6 % fra den fjerde. Til sammenligning, fra fjerde etasje er balkongverdien +5,6 %. Et annet slående element: effekten av en veranda eller balkong er dobbelt så høy i øverste etasje (+9%) som i andre etasjer i bygningen. Å ha en terrasse eller balkong i toppetasjen i bygget er synonymt med fred, luksus og lys.

Bortsett fra gulv og tak på balkongen, påvirker også den geografiske plasseringen. I Oostende er den største innvirkningen på prisen på eiendommen (+9,3%). Namur (8,4 %) og Liège (7,4 %) fullfører ledelsen. Deretter kommer Mechelen (6,1 %), Charleroi (5,6 %) og Leuven (5,3 %). I vår hovedstad er effekten 4,4 %, slik tilfellet er i Antwerpen, Brugge og Hasselt. Til slutt, i Gent (+3%) og Mons (+2,3%) er forekomsten den laveste. Dermed øker en balkong på kysten, som i Oostende, prisen på en leilighet dobbelt så mye som om den var i Brussel: + 9,3 % i Oostende mot + 4,4 % i Brussel. Ved første øyekast kan effekten på prisen i hovedstaden (+4,4%) virke svakere fordi den uttrykkes i prosent av kvadratmeterprisen. Dette er faktisk høyere i absolutte tall i Brussel enn i noen andre byer. For eksempel, en leilighet på 95 kvm med en utvendig fasade solgt for €325.000 i Brussel for et gjennomsnitt på €13.700 (€3.425/m²), for ytterligere €8.800 i Charleroi (€1.750/m²), avslutter Jonathan Frisch Economic , Eiendom hos Immoweb.