Ballon d’or 2021: Slutt på spenning, trofévinner allerede advart

Ventetiden er lang, men den er over. Denne lørdagen 20. november 2021 har troféarrangørene satt en dato for å sette en stopper for fransk fotball i denne forbindelse. Hva dette betyr er at i stedet for å ta et seriøst standpunkt i saken, er ikke vinneren i tvil om sin kroning.

Faktisk er effekten av den tradisjonelle såpeoperaen rundt Gullballen nær. Ballon d’Or 2021 arrangeres 29. november på Theatre du Châtelet i Paris, hvor den beste fotballen vil bli presentert, som vil være svært tett. Så det vil være en mulighet til å kjenne arven etter Lionel Messi som ble kronet i 2019.

Igjen, den seksdobbelte trofévinneren er åpenbart en av hovedkonkurrentene. Spesielt i begynnelsen av måneden kunngjorde den portugisiske kanalen RTP seieren til Argentina. Pascal Ferrero, hovedtrener for fransk fotball, som har vært vertskap for trofeet hvert år siden 1956, avviste raskt anklagene.

«Det har vi rett og slett fått vite. Et stort rot, sa han i en kommentar postet av Bildt. Fornektelsen av fransk fotball ble imidlertid ledsaget av noen avsløringer.

“Vinneren ble kjent for to uker siden, og nå vet bare 3 eller 4 personer navnet på vinneren,” forklarte han før han la til: “Jeg tror det fortsatt er to uker, 20. november.” Så denne lørdagen er datoen da den kjente vinneren blir annonsert.

Så det er nå mulig å tro at den involverte spilleren er advart. Dette for å sette opp bilder av det tradisjonelle intervjuet og trofépresentasjonen publisert av France Football. Når det gjelder andre favoritter, hvis de ikke mottar den etterlengtede samtalen, er det på tide å gjøre opp for det. Kareem Benzema er en av hovedfavorittene og gjenstand for en hemmelig mediekampanje i Real Madrid, så han vet hva han kan forvente, sa Tofut.