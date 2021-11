Ballon d’Or: Ingen tvil, 4 kjente kilder bekrefter navnet på vinneren. Denne gangen…

Vinneren Ballon d’Or Blir offisielt annonsert 29. november. Mens de venter på D-Tag, har 4 intellektuelle kilder avslørt navnet på vinneren.

Men mens de venter på sannhetens dag, har noen journalister eller de som er nære favoritter begynt å by på hemmeligheter som har dukket opp fra meningsmålingene. Hvem vinner denne Ballon d’Or 2021-prisen mellom Lionel Messi, Robert Lewandowski, Georginho Og Kareem Benzym ?

Foreløpig er det veldig vanskelig å svare på dette spørsmålet, men det er ikke for disse fire som tror det er Lionel Messi Hvem er valgt.

I følge den portugisiske kanalen RTP, Lionel Messi Ballon d’Or 2021 blir vinneren. Portugisisk sports-tv avslørt internasjonalt Argentina Faktisk ville han vunnet sin syvende gullball.

Francesk அகுயிலார், Tidligere sjefredaktør Verden Sport Og mange ganger stemte på Palan d’Or, en veldig nær venn Pepe Costa, høyre hånd Messi I mer enn 10 år.

அகுயிலார் Paris Saint-Germain-spissen ble utvilsomt bombet Løfteren Kveldscup 29. november 2021: “Jeg var i stand til å sjekke inn med folk veldig nær Lionel Messi Det tror de fullt og fast på Løven Vil vinne den 7. Ballon d’Or.

Den tredje personen som bekreftet dette var Yan Deretter, kinesisk journalist og reporter for Titan Sports, dens sjefredaktør Rund Ming, som representerte Kina i Balon d’Or-folkeavstemningen. Yan Deretter Lionel avslørte også på podcasten sin Messi Vinneren av denne utgaven.

Til slutt er det den kjente argentinske journalisten Pablo Girald, Som jobber i TNT Sport. Sistnevnte er kombinert med de tre kildene nevnt ovenfor.

“Jeg er spent Løven Messi Han vant sin syvende Ballon d’Or. For en fantastisk innsats for den beste mannen i historien, “skrev den argentinske journalisten.

La oss vente og se Messi Over hele verden, arrangørene, ikke å glemme at alt kan skje Det er nylig Det kom ut for å avkrefte noen av ryktene som har sirkulert på internett de siste dagene.

Med Footembo