Ballon d’Or satset: Messi «ingen tvil» om vinneren

Paris Saint-Germain-spilleren la til i intervjuet at Benzema var «basert på å være avgjørende i alle kampene i 16. runde (C1). I år er jeg ikke i tvil».

Argentina snakket noen dager før «finalsima», som vil se Argentina, som slo Copa America i fjor sommer, konkurrere mot europamesterne Italia i fjor sommer, men kvalifiserte seg ikke til neste verdensmesterskap i Qatar. «Hun er uheldig,» sa han.

Ifølge Messi har «Italia vunnet EM og det er sinnsykt å ikke kunne delta i verdenscupen». Han la til at det var «et av de største lagene i verdenscuphistorien» og at «Qatar ville vært et av favorittlagene til verdensmesterskapet og ingen ville ha ønsket å overgå det».

På spørsmål om hans omfavnelse av Paris SG og fransk fotball, fremkaller Messi «en tøff forandring» i intervjuet, og sier at sønnene hans har «grått» siden dag én på skolen deres i Paris. De omfavnet fordi «de er begivenheter,» legger han til.

Messi, som led av Covit-19 i vinter, sier han fortsatt tror han har «fortsettelser i lungene». Han hadde en veldig dårlig opplevelse med å fjerne Real Madrid C1, noe som ga ham «et stort slag».

Ballon d’Or vil bli presentert 17. oktober, etter en avstemning fra journalister i FIFAs 100 beste rangeringer på en av endringene i stemmeseddelen. Også kun prestasjonene for sesongen 2021/22 vil bli tatt i betraktning.