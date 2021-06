Bånd med allierte blir ikke skadet av påstått amerikansk avlytting.

KØBENHAVN, Danmark (AP) – Danmark har sterke forbindelser med sine allierte, inkludert Frankrike og Tyskland, som ikke trenger å bli gjenopprettet, sa statsministeren etter rapporter at landet angivelig hadde hjulpet USA å spionere på mer enn syv ledere. . År siden.

“Jeg tror ikke det er blitt presentert riktig at det er nødvendig å gjenopprette forholdet til Frankrike eller Tyskland,” sa statsminister Mette Frederiksen onsdag. “Vi har en pågående dialog, akkurat som vi gjør i etterretningsfeltet.”

Den danske kringkasteren DR rapporterte søndag at den danske forsvarsetterretningstjenesten, kjent i Danmark under akronymet FE, gjennomførte en intern etterforskning i 2014 av om US National Security Agency hadde brukt sitt samarbeid med danskene for å spionere på Danmark og nabolandene.

Undersøkelsen konkluderte med at NSA hadde avlyttet politiske ledere og tjenestemenn i Tyskland, Frankrike, Sverige og Norge.





Frederiksen la til at hun “ikke kommenterer historier om etterretningsarbeid som dukker opp i media.”

Frederiksen, som hadde ledet en sosialdemokratisk regjering i minoritet siden 2019, sa at han bare kunne gjenta det daværende statsministeren hadde sagt, “det skulle ikke være noen systematisk overvåking av de allierte.” På tidspunktet for den påståtte avlyttingen hadde Danmark en sosialpolitikk. Demokratisk ledet regjering ledet av Helle Thorning-Schmidt.

Ifølge DR tillot det angivelige oppsettet mellom USA og Danmark NSA å innhente data ved å bruke politikernes telefonnumre som søkeparametere.

DR sa at rapporten var basert på intervjuer med ni anonyme kilder, som alle ble sagt å ha hatt tilgang til klassifisert informasjon i FE. Militærbyrået skal ha bistått NSA fra 2012 til 2014.