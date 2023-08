Bandai Namco kunngjør Little Nightmares 3

Utgiveren har betrodd utviklingen av denne oppfølgeren til det svenske studioet Supermassive Games, forfatteren av den vellykkede Dark Pictures Anthology-serien.

Gode ​​nyheter for Little Nightmares-fans. Faktisk har Bandai Namco bekreftet utviklingen av en tredje komponent. Franchisen flytter fra Tarsier til Supermassive Games, studioet bak Dark Pictures Anthology-serien. Ikke få panikk, Supermassive Games hadde allerede hjulpet Tarsier-teamet med utviklingen av den andre delen.

Spillere kan imidlertid forvente en drastisk stemningsendring for denne tredje delen, som vil finne sted i «Spiral», et sett med dystopiske verdener som spillerne må utforske alene eller sammen med en venn. Som er den store nyheten i denne episoden, kan Little Nightmares 3 spilles i samarbeid online.

Utgiveren introduserte spillet via en tjue-minutters demo som utforsket Necropolis-nivået. Mørke omgivelser som presenterer en forlatt by, der en skremmende skapning streifer rundt…

Supermassive Games-spillet, som alltid på en briljant måte kombinerer plattformer, refleksjon og samarbeid, forventes i 2024 på PC-, Switch-, Xbox- og PlayStation-konsoller.

