Bangladeshs fabrikkbrann dreper minst 52 | Bangladesh

Brannen oppslukte også mat- og drikkevarefabrikken Bangladesh Det drepte minst 52 mennesker, hvorav mange ble fanget av en ulovlig låst dør Brannmyndigheter.

En brann brøt ut på en fem-etasjes Hashem Foods-fabrikk i Roopkang utenfor Dhaka torsdag kveld og sendte store svarte røykskyer til himmelen. Politiet ga opprinnelig de tre omkomne, men fant hauger med lik etter at brannen ble slukket fredag ​​ettermiddag.

Så langt har 52 lik blitt gjenopprettet, men de to første fabrikkstedene er ennå ikke blitt gjennomsøkt, sa Debashish Burton, visedirektør for brannvesenet og sivilforsvaret.

Han sa at hovedutgangen til fabrikken var låst fra innsiden og at mange av de døde var fanget.

United News of Bangladesh rapporterte at flere arbeidere hoppet fra de øverste etasjene og skadet minst 26 mennesker.

Informasjon om hvor mange som var i fabrikken og hvor mange som var savnet, var ikke umiddelbart tilgjengelig.

”Foreløpig har vi bare disse detaljene. Du kan få et komplett bilde etter å ha søkt på de beste nettstedene, ”sa Burton.

Bangladesh har en historie med industrielle katastrofer, inkludert fabrikkarbeidere som er låst inne. Fortsatt korrupsjon og slapp håndheving har resultert i mange dødsfall gjennom årene, og store internasjonale merkevarer som ansetter titusenvis av lavtlønnede arbeidere i Bangladesh, har vært under press for å forbedre fabrikkforholdene etter at tusenvis av mennesker ble drept av brann og andre katastrofer.

Fabrikken som tok fyr på torsdag er et datterselskap av Sajeeb Group, et bangladeshisk selskap som produserer juice under pakistansk-baserte Lahore-baserte Shezan International, sa konsernsjef for daglig eksport, Kasi Abdur Rahman.

Ifølge gruppens nettside eksporterer selskapet sine produkter til Australia, USA, Malaysia, Singapore, India, Bhutan, Nepal og land i Midtøsten og Afrika.

Rahman fortalte Associated Press over telefon at selskapet var i full overensstemmelse med internasjonale standarder, men visste ikke om fabrikkutgangen var låst. I henhold til Bangladesh-loven kan ikke en fabrikk låse utgangen mens arbeidere er inne på produksjonstidspunktet.

“Vi er et anerkjent selskap; Vi følger reglene, sa han. “Det ble ganske enkelt vår oppmerksomhet da. Vi er lei oss. “

Da redningsarbeidet var i gang fredag, rykket slektninger til ambulanseflåten til ofrene i hvite kroppsvesker. Pårørende til de savnede arbeiderne ventet ivrig utenfor på nyheten da kraftig røyk fortsatte å stige fra den fortsatt røykende fabrikken.

Tidligere kolliderte familiemedlemmer med politiet da de ventet over natten uten å si et ord om skjebnen til sine nærmeste.

Regjeringen har bestilt en undersøkelse av årsaken til brannen.

Tidligere industrielle problemer har i stor grad blitt tilskrevet sikkerhetsproblemer som påvirker den sørasiatiske nasjonen til tross for den økonomiske veksten i Sør.

I 2012, Cirka 117 arbeidere døde Da de ble fanget bak låste evakueringer på en klesfabrikk i Dhaka. Landets verste industrikatastrofe skjedde neste år Rana Plaza plaggfabrikk utenfor Dhaka kollapset, Drepte mer enn 1100 mennesker.

I etterkant av katastrofen innførte myndighetene strenge sikkerhetsregler, og landets klesindustri var i stor grad kompatibel under nasjonale og globale overvåkingskomiteer. Men mange lokale virksomheter har ikke opprettholdt overholdelse av sikkerhet og katastrofer fortsetter.

I februar 2019, Det brøt ut en brannMinst 67 mennesker ble drept da et 400 år gammelt område i Dhaka ble blokkert av leiligheter, butikker og lager i den eldste delen av Dhaka. Minst 123 mennesker er drept i en brann i et hus i gamle Dhaka der kjemikalier ble lagret ulovlig. I 2010.

Den internasjonale arbeidsorganisasjonen (ILO) sa i en rapport fra 2017 at Bangladeshs regelverk og studier “ikke kunne holde tritt med industriell vekst.”