Bank for International Solutions og de fire nordiske sentralbankene åpner BIS Innovation Center

Bank for International Immigration, Donmarks National Bank, Iceland Bank, Norges Bank og Sverdlovs Rixbank lanserte i dag PIS Innovation Center Nordic Center i Stockholm.

NIS Center for PIS Innovation i Stockholm er et bevis på den innovative kulturen til sentralbankene i Danmark, Island, Norge og Sverige. Dette gjenspeiler deres anerkjennelse av mulighetene som Fintech tilbyr, så vel som deres motivasjon til å møte utfordringene mens de overholder deres mandat for økonomisk stabilitet.

Augustine Carstens, daglig leder, BIS

Dagens utgivelse er en del av Hubins planer om å utvide sin globale rekkevidde, inkludert åpningssentre med Bank of Canada (Toronto), Bank of England (London) og European Central Bank / Eurosystem (Frankfurt og Paris). I januar 2021 signerte BIS et Memorandum of Understanding (MoU) med Federal Reserve System (New York) for strategisk samarbeid.

BIS Innovation Center har dukket opp som en sentral driver for sentralbankens Fintech-eksperiment. Nordisk senter representerer et viktig skritt i dette arbeidet som BIS utfører i samarbeid med sentralbankene i Danmark, Island, Norge og Sverige, og vi ser frem til å utvikle viktige offentlige objekter som vil bidra til økonomisk utvikling og stabilitet.

Stephen Ingves, guvernør i Rixbank, Sverige

Arbeidsprogrammet til BIS Innovation Center fokuserer for tiden på seks områder: Suptech og Regtech; Neste generasjons infrastruktur for finansmarkedet; Sentralbankens digitale valutaer; Åpen finansiering; Cybersikkerhet; Og Green Fund. Arbeid knyttet til disse temaene er spredt over ulike sentralsentre, selv om spesifikke prosjekter for Nordisk senter ennå ikke er avsluttet.

Jeg er glad for å ønske velkommen neste fase av utvidelsen av PIS Innovation Center med etableringen av Nordisk senter med sentralbankene i Danmark, Island, Norge og Sverige. Det pulserende og innovative Fintech-miljøet i Norden vil tjene som en katalysator for sentrale eksperimenter for å hjelpe sentralbankene med å møte utfordringene med digital bankvirksomhet.

Benoit Curry, leder for BIS Discovery Center

BIS Innovation Center ble etablert i 2019 for å identifisere og utvikle grundig innsikt i viktige trender innen finansiell teknologi som gjelder sentralbanker, og for å utforske utviklingen av offentlige goder for å forbedre funksjonen til det globale finansielle systemet. Fungere som samlingspunkt for sentralbankens ekspertnettverk for innovasjon.

Sveriges Ricksbank er vertskap for et virtuelt arrangement som markerer åpningsseremonien i dag klokken 14:00, hvor deltakerne deltok av Ingves, Gorstens, Curry, Gunnar Jakopson, visestatsguvernør finansiell stabilitet, Settlebank-øyene, og Sveriges finansmarkedsminister Linda Hagen. Olsen, guvernør i Norges Bank, Lars Road, guvernør i Donmark National Bank og Cecilia Skingsley, første viseadministrator i Swerriges Ricks Bank