Banken betaler feilaktig nesten 155 millioner euro på titusenvis av kontoer!

Santander bank satte feilaktig inn totalt 130 millioner pund (nesten 155 millioner euro) på 75 000 kontoer, melder Times. Feilen oppsto da 2000 handelskontobetalinger ble utført to ganger.







Selskapet sier denne feilen betyr at noen allerede har fått utbetalt to ganger fra arbeidsgivers konto.

“Vi beklager at på grunn av et teknisk problem, ble noen betalinger fra våre profesjonelle kunder feilaktig duplisert i mottakernes kontoer,” sa banken i en uttalelse. “Ingen av våre kunder har blitt skadet som et resultat, og vi vil jobbe hardt med mange banker over hele Storbritannia for å gjenopprette dupliserte transaksjoner i løpet av de neste dagene.”

Santander-ansatte skynder seg for å skaffe pengene, men oppgaven er komplisert fordi mye av pengene har blitt satt inn på kontoer hos rivaliserende banker, som Barclays, HSBC, NatWest og Co-operative Bank. og Virgin Money.

Santander sa at disse bankene ønsker å samle inn penger fra kundenes kontoer. Men hva ville skje hvis “denne bonusen” allerede var brukt? Dette betyr at tilbakeføring av midler vil føre til at kundene overtrekker.