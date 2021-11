“Banken legger lommene sine på ryggen til kjøpmenn.”

En kjøpmann som selger frukt i Namur skaper oppsikt på Facebook-siden sin. Dette er også overskriften han plasserte over meldingen sin: «Merknad til belgiske kunder: En liten rant om Visa-debetkortet».

Han husker at BNP Paribas Fortis de siste månedene har erstattet alle banker kort av sine kunder etter nyheter. “Jeg vet ikke om du la merke til det, men den lille “Maestro”-logoen har blitt erstattet av “Visa debet”-logoen. Jeg vil gjerne gjøre deg oppmerksom på at selv om kortet ikke er en “Visa-kreditt” , for selgeren er transaksjonsgebyrene de samme som “Visa-kreditt,” skriver selgeren.

“Transaksjonskostnadene er mye høyere enn før med Maestro. Fra noen få titalls cent går vi til noen få euro. Dermed er det selgeren som betaler for denne økningen i transaksjoner. Kan du forestille deg, i løpet av et år, penger som dette representerer og hvilken? hovne opp Bankkvitteringer. Bankene erstatter rimelige systemer med et system der bare banken tjener og putter det i lommene, på bekostning av handelsmenn.”

► «Vi tar denne situasjonen svært alvorlig»: Her er reaksjonen til BNP Paribas Fortis

► Problemet kan vedvare, og banken kan forklares her

: “Det kan da skje at transaksjonen blir avvist”