Banker, verdens største aksjonær, sier at teknologien har migrert

Norges velstandsfond på 1,3 billion dollar, verdens største innehaver av børsnoterte aksjer, sier at finansinstitusjoner har migrert teknologiaksjer som viktige drivere for inntjeningen.

Norges Bank Investment Management, som eier omtrent 1,5% av den globale aksjen, slo kjerneindeksen i første kvartal og overgikk MSCIs globale indeks.

“Over tid, spesielt i fjor, fikk den teknologi og grønne aksjer,” sa fondets viseadministrerende direktør, Trond Grande, telefonisk. “Det vi så i første kvartal var litt annerledes,” sa han og la til at den beste avkastningen kommer fra økonomi og energi.

Når det gjelder finans, sa Grante, “vi må se dette i sammenheng med å heve langsiktige renter”, noe som betyr at bankene kan “låne ut med høyere marginer”.

Finansielle aksjer utgjør 14,6% av fondets investeringer. Offentlige poster viser J.P.Morgan Chase & Co. Den største banken har omtrent 3,5 milliarder dollar. Investoren eier ca 9,9 milliarder dollar Bank of America Corp. og milliarder 2,5 milliarder UPS Team AG. Eksponeringen mot finanssektoren i fjor resulterte i et tap på nesten 12 milliarder dollar.

Opphovning

Bak resultatene i finanssektoren, sier Grande, har økningen i rentene kommet blant spekulasjoner om at inflasjonen kan komme tilbake, noe som delvis mates av stimulanspakker registrert i USA og Europa.

På spørsmål om han var bekymret for inflasjon, kalte Grande det et “spøkelse”. Det “kritiske” problemet er at inflasjonens avkastning kan være “uventet og sterk”, og investorer må forårsake “noe volatilitet” i denne forbindelse.

“I lang tid har aksjer vært en aktivaklasse som gir en viss beskyttelse mot inflasjon,” sa Grante.

Fondets aksjeportefølje returnerte 6,6% i siste kvartal. Obligasjoner tapte 3,2%, mens eiendom økte med 1,4%. Samlet sett tjente den 4% avkastning. Stigende råvare- og oljepriser øker fondets energilager, sa Grande.

Men nå er det viktig å “være forberedt på at ting kan snu og komme raskt opp igjen,” sa han.

Fondet sa at det ønsker å være en global leder innen bærekraftig investering for å forberede seg på fremtiden. Dette inkluderer en grundig utforskning av en eiendomsklasse som nylig har fått politisk anerkjennelse for å begynne å kjøpe: Fornybar energiinfrastruktur. Etter en Grante sa at det første oppkjøpet tidligere i år ikke kunne forutsi hvor snart de 14 milliarder dollar som ble tildelt slike avtaler ville bli investert.

“Disse eiendelene kommer i klynger, og det gjør det ofte ikke,” sa han. “Teamet er på plass, de jobber med potensielle investeringer. Dette er en pågående prosess.”

Fondet, som ble opprettet for å investere Norges olje- og gassinntekter utenlands på 1990-tallet, er underlagt fornybar infrastruktur for første gang i år, da det utvider sin liste over aktivaklasser for å holde fra aksjer, verdipapirer og eiendom. Den norske regjeringen vil at mer enn 2000 av de 9000 selskapene skal trekke ut disse midlene som en del av en plan som skal sikre at de ikke blir utsatt for klima- eller sosial risiko, spesielt i fremvoksende markeder.

