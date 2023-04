Bankkrisen er ikke over: den vil få konsekvenser i flere år Økonomi

«Den nåværende krisen er ikke over ennå, og selv når den er bak oss, vil den få konsekvenser i flere år,» skrev sjefen for den første amerikanske banken etter størrelsen på eiendeler, i et dokument som vises i årsrapporten.

I løpet av få dager så sektoren tre bedriftssvikt i USA, inkludert to av de tre største banksviktene i amerikansk historie. Sekvensen fortsatte med oppkjøpet, i katastrofe, av Credit Suisse av den sveitsiske rivalen UBS for å unngå intern kollaps av denne store europeiske aktøren.

«Bra uten bank»

«Selv om det er sant at denne bankkrisen «kom til fordel» for de store bankene, som mottok en tilstrømning av innskudd fra mindre institusjoner, er ideen om at dette krakket var bra for noen absurd,» sa Jamie Dimon.

I uken som så Silicon Valley Bank (SVB) og Signature Bank gikk ut av virksomheten, så mindre banker innskuddene deres krympe med 185 milliarder dollar, mens de store navnene i markedet så et hopp på 120 milliarder dollar, ifølge tall publisert av den amerikanske Senter. Bank (Federal Reserve Bank).

«Disse konkursene har ikke vært fordelaktige for noen bank, uansett hvor store,» insisterte konsernsjefen. «Enhver krise som påvirker amerikanernes tillit til bankene deres er dårlig for alle institusjoner.» «Selv om det ikke hadde noe med 2008 å gjøre, er det ikke lett å si når denne krisen tar slutt», skrev Jamie Dimon, som forventer at den vil føre til at de økonomiske forholdene strammes til ettersom banker og andre långivere blir mer forsiktige. « READ Este es el principal nivel de soporte para la continuación del rally actual.

Selv om han forventer at bankkrisen vil føre til endringer i regelverket, oppfordrer han myndighetene til å unngå en «instinktiv, langvarig eller politisk motivert reaksjon». «Vi burde ikke prøve å diett [réglementaire] «Dette eliminerer muligheten for konkurs, men snarere et system som reduserer potensialet for mislighold og infeksjon,» sier han.

