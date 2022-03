Banksektoren: bpost bank bør integreres i BNP Paribas Fortis i 2024

En avgjørende dag for BNB Paribas Fortis og bpost på fredag. Først og fremst formaliserte BNP Paribas sammenslåingen av de to bankene i en pressemelding fredag ​​morgen. : «Hvis transaksjonen godkjennes av de relevante tilsynsmyndighetene, vil bpost-banken fusjoneres inn i BNP Paribas Fortis 1. januar 2024. Fra denne datoen vil BNP Paribas Fortis-kunder også kunne besøke postkontorene, som i dag nummererer 657 , for å Alle grunnleggende finansielle tjenester.

Om to år vil 308 nåværende bpost-bankansatte slutte seg til BNP Paribas Fortis-teamene. «bpost-staben som for tiden er ansvarlig for bankens backoffice og helpdesk vil forbli en integrert del av bpost-gruppen«, velg bankene.

Konkret betyr dette også at kunder til BNP Paribas Fortis vil kunne ønske velkommen til 657 postkontorer i Belgia, som da vil betjene cirka 1,5 millioner kunder totalt, under vilkårene i det nye forretningspartnerskapet mellom de to selskapene. For tiden har bpost bank 600 000 kunder.

For kunder til bpost bank og BNP Paribas Fortis vil ingenting endres før 1. januar 2024, selv om førstnevnte vil legge til, i 2022 og 2023, en rekke tjenester til det nåværende tilbudet, for eksempel ny forsikring «endre livet«, bemerket de igjen.