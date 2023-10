Bannere og en varm velkomst: Teela ser frem til å returnere til Standard med Club Brooks på søndag

Få har snakket om Ronny Deilas retur til Schleswig siden 25. mai, da han offisielt forlot Standard for Club Brugge etter en tumultarisk saga. Denne søndagen 8. oktober klokken 13.30 kommer tiden og Schlessin vil vise at han ikke har glemt. Han tilga aldri Ronny Deila for hans plutselige avgang midt i løgner og svik.

Vi husker: Liege-fansen annonserte 27. mai, under Standard – Circle, at Deila ikke ønsket å trene (Jeffrey Wallen tok over i mellomtiden), og ønsket å si opp kontrakten sin på stedet. -Champ, det er også ønsket til Rouch-administrasjonen. Men den dagen annonserte den røde standen fargen. «Teela: Du vil se behandlingen forbeholdt forrædere”Les et av bannerne.

Club Brugge deler igjen, Ronny Deila kommer tilbake til Schleswig med tvil: «Det er min feil»

Det er ingen difo i difor

Ord som uunngåelig bringer tankene til Steven DeFore-episoden som ingen noensinne vil glemme. Men du skal ikke forvente at Defoe skal representere Deilas avkuttede hode. Fordi sporet etterlatt i historien er helt uforlignelig.

I 2008 var Standard-kaptein Steven DeFore, som gjenvant sin mesterskapsutmerkelse 25 år etter sin siste tittel, symbolet på en legendarisk Schlesin. Ronny Deilas nummer 16, til tross for at han ble mye beundret av publikum i løpet av sin tid på Standard, nådde aldri dette nivået fordi han passet rett inn i klubbens DNA, smilet hans. Men når jeg ser tilbake, bortsett fra å gi Standard-fansen håp etter et trøblete år, hvilke spor satte han igjen i historien? Ikke et udødelig merke, det er sikkert.

Siden den gang har tiden (litt) tatt sin toll og Standard-supportere skjønte raskt at Ronnie Deila bare hadde tre uker på seg til å feire sin berømte «Ronnie Roar» foran Brooks, mens han fortsatt trente. Utnytter i sin kommunikasjon (enhet, familieånd, etc.) som i Rouche-tiden. Dette forvrenger nødvendigvis budskapet.

Tila markerte supporterne med en slags Ronnie Roar som feiret sine seire. ©SES

Hvis underholdningsgruppene «fokuserer» på det norske (sanger, fløyter, bu og tydelige bannere), og stemningen lover å være elektrisk i 90 minutter (stadion er utsolgt), fokuserer sistnevnte mer på klubben. 125-årsjubileet vil bli feiret 25. november mot Genk. Mye av energien deres har allerede blitt brukt i flere uker på denne begivenheten, som har blitt erklært eksepsjonell.

Her er den nye standardtrøyen for klubbens 125-årsjubileum

Personlig beklager Deila Liège-situasjonen

Ronny Deilas hvert eneste trekk vil imidlertid åpenbart bli gransket denne søndagen. Når han gratulerer sine tidligere ansatte (Frazer Roberton, Jean-François Gilet, Geoffrey Valenne og Renaat Philippaerts jobbet med ham), esp. En medarbeider i en bedre situasjon som innrømmer at han personlig angrer på de beste øyeblikkene han var medskyldig i i Liege.

Han vil også besøke spillerne sine (det er 15 i den nåværende kjernen, inkludert Arnaud Bodard, Pope Bogadi, Nathan Ngoi, Marlon Fossey og Steven Alsade) og hans tidligere ledelse. Med hvem et håndtrykk lover å bli iskaldt. Vi husker godt de sterke ordene til Pierre Lochte (administrerende direktør) og Fergal Harkin (sportsdirektør) etter meldingen om Norges avgang. «Vi har stolt på ham så lenge at det er så vanskelig å akseptere»Begge hadde gjort det klart.

Men mer enn fortiden skal det i hovedsak handle om fremtiden denne søndagen. Ved tap vil Ronny Deilas posisjon i Club Brugge utvilsomt komme under press. En seier ville tillate Standard å vinne sin første hjemmekamp mot Charleroi siden 14. april 2023 (tre uavgjorte og fire tap siden da). På den tiden var Ruches-trener en trofast. Ronnie Deila