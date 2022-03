Bar பார்a hadde ingen Barக்காa og slapp inn uavgjort mot Galatasaray

Vi må venne oss til det nå: Barசாa spiller ikke på europeiske plener, tirsdager eller onsdager. Han spiller nå torsdag kveld. Men katalanerne, som slo ut Napoli i sluttspillet, vil ikke ha det største minnet fra de første 16 rundene i Europa League i sin historie. For de dominerte uten å lykkes med det. Dermed avsluttet Bluegranas en serie med fire seire på rad. Du tror kanskje at mennene til Chavez vil trøste seg i den niende kampen uten å tape alle kampene sine. Men for dem er dette oppgjøret mot Galatasaray tross alt en kamp uten vinn.

Høydepunkter, det var mye i Parsa. I første periode går frisparket videre til Ferran Torres, Troy eller Debay. Etter pause angrep Busquets (header), via alpha eller de jong, stolpen.

Men du må være ærlig og anerkjenne tyrkernes soliditet. Da de gikk dårlig ned i ligaen (12. plass i Tyrkia D1), gjorde de Europa League til hovedfokus på slutten av sesongen. Og fremfor alt den eneste måten å spille i neste års europacup. Utenfor muren de hadde satt opp, beviste noen av mulighetene de skapte det.

Men hvis et lag fortjener å vinne denne kampen, er det Barசாa. Som prøvde alt. I løpet av timer hadde tjenesten allerede gjort fire endringer, inkludert Pique, Busquets, Dembélé og Aubameyang. Det er det. Men det er ikke nok. Feilen til en utmerket Inaki Pena som trente på La Masia på lån fra Barசாa i Gala sist vinter. Han er verdsatt av Camp Nous tribuner før møtet, og fortjener mer applaus på slutten av konkurransen for sin XXL-prestasjon. Hvis Dominic Torrent (tidligere Cardiolas assistent) var Cardiolas assistent i Barcelona, ​​og hvis mennene hans var i stand til å oppnå den ikke-kontante rekorden, var det takket være målvakten deres, Man of the Encounter. Hvis tyrkerne ønsker å oppnå oppsikt, hvem bør vise samme prestasjon i andre etappe.

Clement og Madaso (Monaco) tapte i Praha, Tilemans (Leicester) beseiret Toku (Rennes)

Mange belgiere spilte på europeisk gress denne torsdagen. I Europa League tapte Elliott Madaso, grunnlagt av Philip Clement, for Monaco (2-0) i Praha. I konferanseligaen ble Luis Obanda og Wittsey slått av Roma (0-1), men har fortsatt en sjanse til å kvalifisere seg. I kampen mellom Yuri Tylemans (Leicester) og Jeremy Toku (Rennes) ble det første seier (2-0). Alle de tre tidligere Pro League-spillerne skilte seg ut: Ruslan Malinowski (tidligere Genk) markerte seg med ett mål og to assist i Atlantas seier over Leverkusen i Europa League. I konferanseligaen scoret Peter Olinka (Slavia Brock), tidligere Juld Warekem og Serial Tessers (Feyenoord, tidligere Zenk) hundrevis.