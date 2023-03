Barack Obama er ikke lenger den mest fulgte personligheten på Twitter folket

Torsdag ble forretningsmannen fulgt av 133,08 millioner abonnenter, mot 133,04 for det tidligere statsoverhodet. I løpet av ett år siden han kunngjorde sitt overtakelsesbud for Twitter, har Elon Musk fått mer enn 50 millioner abonnenter.

I februar rapporterte nyhetssiden Platformer at den kokende milliardæren fikk Twitter-ingeniører til å iverksette tiltak for å forbedre spredningen av meldingene hans på nettverket. Under press fra sjefen modifiserte disse ansatte anbefalingsfiltre og mekanisk utvidet rekkevidden til tweetene hans, ifølge Platformer.

Elon Musk og Barack Obama er langt foran sangerne Justin Bieber (113 millioner abonnenter), Katy Perry (108) og Rihanna (108), som okkuperer nøyaktig de fem beste, ifølge dataene til det spesialiserte nettstedet Social Blade. Twitter har annonsert at alle brukere som har et blått merke, synonymt med et sertifikat, men ikke har registrert seg for det nye Twitter Blue-betalte abonnementet, mister det fra og med fredag ​​1. april.

I et internt brev til selskapets ansatte sa Elon Musk forrige uke at han verdsatte Twitter til 20 milliarder dollar, mindre enn halvparten av de 44 milliarder dollar han betalte i oktober for å ta kontroll over San Francisco-konglomeratet.

