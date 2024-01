Barbie og Oppenheimer-favoritter denne søndagskvelden for Golden Globes i Rehab

Beste dramafilm : «Anatomy of a Fall», «Killers of the Flower Moon», «Maestro», «Oppenheimer», «Past Lives», «The Zone of Interest»

Beste komedie eller musikk : «Vind», «American Fiction», «Barbie», «Winter Break», «Mai December», «Poor Creatures».

Beste skuespiller i en dramafilm : Bradley Cooper, «Maestro»; Leonardo DiCaprio, «Killers of the Flower Moon»; Coleman Domingo, «Bayard Rustin»; Barry Keoghan, «Saltburn»; Cillian Murphy, «Oppenheimer»; Andrew Scott, «Unknowing Us»

Beste skuespillerinne i en dramafilm : Annette Bening, «Unevnelig»; Lily Gladstone, «Killers of the Flower Moon»; Sandra Haller, «Anatomy of a Fall»; Greta Lee, «Tidligere liv»; Carey Mulligan, «Maestro»; Kaylee Spaney, «Priscilla.»

Beste skuespiller i komedie : Nicolas Cage, «Drømmescene»; Timothee Chalamet, «Wonka»; Matt Damon, «Vind»; Paul Giamatti, «Winter Break»; Joaquin Phoenix, «Beau Is Afraid»; Jeffrey Wright, «American Fiction»;

Beste skuespillerinne i komedie : Fantasia Parrino, «The Color Purple»; Jennifer Lawrence, «Utfordringen»; Natalie Portman, «Mai Desember»; Alma Posti, «Døde blader»; Margot Robbie, «Barbie»; Emma Stone, «Stakkars skapninger»

Beste mannlige birolle : Willem Dafoe, «Stakkars skapninger»; Robert De Niro, «Killers of the Flower Moon»; Robert Downey Jr., «Oppenheimer»; Ryan Gosling, «Barbie»; Charles Melton, «Mai Desember»; Mark Ruffalo, «Poor Creatures»

Beste kvinnelige birolle : Emily Blunt, «Oppenheimer»; Daniel Brooks, «The Color Purple»; Jodie Foster, «Unsingable»; Julianne Moore, «Mai Desember»; Rosamond Pike, «Saltburn»; Joy Randolph fra Daw, «Winter Break»

Beste regissør : Bradley Cooper, «Maestro»; Greta Gerwig, «Barbie»; Yorgos Lanthimos, «Stakkars skapninger»; Christopher Nolan, «Oppenheimer»; Martin Scorsese, «Killers of the Flower Moon»; Celines sang, «Past Lives – No's Vice D'want»

Beste fremmedspråklige film: «Anatomi av et fall»; «Døde blader»; «Jeg er kapteinen»; «Tidligere liv – våre liv før»; «Issirkel»; «En del av interesse»Beste animasjonsfilm noensinne : «Gutten og hegre»; «start»; «Spider-Man: Cross the Spider-Verse»; «Susume»; «Super Mario Bros., The Movie»; «Ønske – Asha and the Lucky Star».