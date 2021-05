Barcelona: Ronald Koeman reiser til ‘konfliktsamtaler’ med president John LaBorte om hans fremtid

Barcelona-sjef Ronald Coman sies å være klar for konfronterende samtaler med president John LaBorte denne uken da kontantløse La Liga-giganter møter en usikker fremtid etter å ha mistet tittelen.

Barca var i den fremste posisjonen for å vinne ligaen, men endret linjene de siste ukene av sesongen, slik at Atletico Madrid kunne løfte trofeet i stedet, med Real Madrid som møtte sine nærmeste utfordringer.

På toppen av det sliter Nou Camp-gigantene økonomisk, med den nye presidenten LaBorteau som skal begynne sommeren med endring denne uken.

Til tross for nyheten om at Koman vil miste jobben etter den hierarkiske endringen, sier Sport-avisen nå at nederlenderen vil sette seg ned med Laporte denne uken for å diskutere hva som skjer videre.

Sport sier at Ronald Koeman er i ferd med å komme i konfliktsamtaler med Joan LaBorte de neste dagene, ettersom presidenten forventer å etablere en “ny parka” med endringssommeren.

Komans Barcelona endte på tredje plass i La Liga denne sesongen, bak konkurrentene Atletico og Real Madrid.

Commonwealth sies å ha en sjanse til å forlate klubben, mens han må selge 10 spillere for å finansiere enhver overgangsvirksomhet som kommer inn i sommervinduet, selv om han blir værende.

Det er sannsynlig at Lionel Messi blir værende, mens Sergio Aguero og Memphis Deb vil bli lagt til troppen, men mange frynspillere vil forlate leiren.

Etter to sesonger uten seier i La Liga, som ble nummer tre og andre i 2020-21 og 2019-20, vil manageren ha et reelt ansvar – hvem det enn er – for å få Barca tilbake til det spanske fotballtoppmøtet.

Lionel Messi blir trolig igjen, men den kontantstrammede klubben vil være interessert i noen signeringer

Opptil ti spillere må dra i sommer, da Sergio Aguero sannsynligvis også kommer

I løpet av de siste dagene har Koman kommet uskadd ut og klandret spillerne for deres ødeleggende sesong.

Som kunngjort Merke, Sa han: ‘Teamet var samlet da vi ankom. Vi signerte bare [Sergino] Ødelegge. Laget er ikke helt på det nivået vi ønsker i Barcelona.

‘Mange i klubben tenker slik. Vi ønsker å forbedre laget. Det er eldre spillere som har vist nivå for å spille for laget og yngre spillere som trenger erfaring som bedre spillere. ‘

Kommenterer sin egen fremtid la han til: ‘Jeg tror ikke dette er min siste kamp. Jeg vet ikke, men du snakker mye om det. Jeg er stille. Hvis klubben vil gjøre en forskjell, må de snakke med meg. ‘

Komans fremtid i Barcelona er truet, men han beskyldte spillerne forrige uke