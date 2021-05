Barco-projektorer viser nordlys hver dag hele året

Turister fra hele verden reiser til Norge for å se nordlyset eller Aurora Borealis. På grunn av sin uforutsigbarhet kan nordlyset imidlertid lett savne åstedet.

Det beste alternativet for å fange den live er på Arctic University Museum i Trams, Norge. I et avansert prosjekt drevet av Barco er dette det eneste stedet du kan se nordlyset hver dag på året.

Nordlysutstillingen er et nylig og imponerende tillegg til Universitetsmuseet, og tilbyr en rekke innsikter i nordlig kultur, inkludert samisk kultur, arktisk dyreliv og middelaldersk kirkekunst. Mens denne utstillingen viser en interessant historie om nordlysforskning, er det mange muligheter til å beundre skjønnheten ved arrangementet.

“Gjennom denne utstillingen ønsket vi å gå utover en tradisjonell, bærekraftig museumsinnstilling og skape noe virkelig innovativt,” sa Katherine Boss, prosjektleder ved Arctic University Museum. “Vi trodde at vi bare kunne gjøre rettferdighet mot avansert forskning på nordlig belysning med avansert teknologi, og det var det vi så med Barco.”

Utstillingen inviterer besøkende til å se nærmere på Aurora og oppdage hvordan den utvikler seg gjennom fantastiske spådommer, interaktive modeller og dataanimasjoner. På denne måten tilbyr museet en interessant blanding av utdanning og erfaring.

Utstillingen vil inneholde Nordic Barco-distributører Stagelab, datakoordinator Gavarian og AV. Realisert ved hjelp av ekspert superliste. “Vi ønsket å skape en fantastisk opplevelse, men den måtte være vitenskapelig korrekt,” sa Dor Ditlevchen, lysdesigner hos Superlice. “Den største utfordringen med utstillingen er å gjenskape nordlyset med projektorer. Dette er ikke lett fordi nordlysfargene må vises på en mørk bakgrunn som mulig. Takket være de utmerkede svarte posisjonene til Barco-projektorene, klarte vi å gjøre dette. ”

Åtte enheter av Barcos G60-W8 brukes til den 7,5 meter lange tunnelen på utstillingen, der besøkende kan fordype seg i nordlyset. Det totale planområdet for tunnelen vil ikke være mindre enn 56 kvadratmeter.

To G60-W8-projektorer brukes til projeksjonskartleggingsinstallasjonen, der forskningsrelaterte bilder projiseres på et samisk telt på en naboutstilling. Takket være den lille designen til G60-projektoren er det ikke nødvendig å ofre eiendommen til naboutstillingen.

To avanserte F80-4K7-projektorer brukes til å gi Auroras vitenskapelige fargegjengivelser i to forskjellige innstillinger.

“Jeg har jobbet i bransjen i over 25 år nå, og jeg er godt kjent med Barco-prosjektteknologi,” sa Ditlowsen. “Jeg er så glad vi kunne bruke Barco-projektorer til denne teknisk utfordrende utstillingen. På utstillinger som dette er det veldig viktig at alle tekniske komponenter fungerer feilfritt. Jeg håper Barco vil være trygg i mange år uten behov for en dedikert supportperson på stedet 24/7. “

En annen fordel med å ha en digital utstilling er at det er veldig enkelt å endre utstillingsinnholdet. I følge Boss har studentgrupper andre interesser enn vanlige turister. Å gjøre turisme-basert innhold til et mer utdanningssystem er nå mye enklere.

“Vår ambisjon er å bringe flere unge mennesker tilbake til museet og stimulere deres interesse for Northern Lighting-forskning. Museer skal ikke kjede seg.

Viktige fordeler med Barco Solutions

Nordlyset ble gjenskapt i sin opprinnelige farge

Utmerkede svarte nivåer

Plasslagringsdesign

Bilder: Foto av Daniel Mickelson