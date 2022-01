Bare 16 dager ferie for 24 dager ferie i sommer: Slik forbedrer du ferien i 2022

Året har begynt, og alle tellerne er nullstilt. Så for våre årlige ferier. Selv om vi har tjue eller flere (litt tenkt både for selvstendig næringsdrivende og unge arbeidere som ikke har nytte av dem), er det alltid greit å spille på helligdager for å få noen fridager og sette dem et annet sted. En rask oversikt over mulighetene 2022 gir oss. Denne januar har den 1. allerede passert og kom på lørdag. Det kommer de som jobber på lørdager til gode, mens andre kan hente senere på året. For å finne en annen høytid, må du vente til påskedag – akkurat som alle år. I år kommer 18. april, nok til å dra nytte av den ni dager lange pausen for de fire dagene som tas.

I løpet av maiferien er den dårlige nyheten at Labor Day (1/5) faller på en søndag. Derfor er det nødvendig for de som er i stand til å komme seg på denne dagen. Himmelfart faller torsdag 26. mai. Også der får vi fri ved å ta en helg eller fire dager i uken. Du kan benytte deg av Bonusdagen mandag 6. juni, den andre uken etter denne ferien. Så du må hvile i ni dager og hvile i totalt femten dager.

En annen langhelg som tilbys sommerarbeidere er nasjonaldagen (21/7), som faller på en torsdag i år. Det er nok å starte ferien tidlig, for eksempel ved å ta permisjon fredag ​​22. juli. For de som kan ta en lang sommerferie, hvorfor ikke presse den til mandag 15. august? Det er altså tre dager, tre dager inkludert to helligdager eller 24 dager permisjon for 16 dager permisjon.

Ikke glem at etter skoleårets start vil skolekalenderen endres fra mandag 24. oktober til fredag ​​4. november, med en to ukers ferie planlagt til Allehelgensdag. Så i den andre uken av 1. november kommer tirsdag. Ved å ta ferie på mandag skaper det en firedagers helg for foreldre som kan ta seg av barna sine. Nok en langhelg kan komme fredag ​​11. november 2022. Selv små bonuser for de som tar ferie på Kongedagen 15. november (vanligvis statsansatte). Denne ferien lar deg slappe av i fem dager på en tirsdag, en fridag.

Endelig er 25. desember i år en søndag, og vi ønsker deg allerede en rask bedring fra 26. desember.