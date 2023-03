Bare 2 timer fra Brussel er denne byen et populært reisemål for vårferien

Vårferien vil være fra 1. til 12. mai. Du planlegger kanskje å reise til utlandet for å dra nytte av disse velfortjente feriene. Går du tom for ideer? Plattform AirBnb har nettopp sluppet sin rangering av årets mest populære byer. Blant de mest populære byene, litt over to timer med tog fra Brussel, finner vi et kosmopolitisk reisemål kjent for sin livlighet. Vi vil ikke opprettholde spenningen lenger, byen det gjelder er London.

En britisk by

Det er ingen overraskelse at London er et av de mest populære reisemålene for vårferien. Hovedstaden i Storbritannia skiller seg ut for sine turistattraksjoner som starter med London Eye. Dette praktfulle hjulet ligger ved bredden av Themsen, og tilbyr en eksepsjonell 360-graders utsikt over byen. Også verdt å nevne er Tower Bridge, British Museum og Tate Modern for kulturinteresserte. For en gourmetpause vil du ikke gå glipp av de essensielle fish and chips eller scones. Du kan imidlertid forvente å bruke noen få pund under oppholdet i London. Den europeiske hovedstaden regnes som den fjerde dyreste byen i verden ifølge en rangering etablert i august i fjor av ECA International.

Den foretrukne transportmåten til London er med tog. Fly fra Brussel Javentem er også mulig. Prisen kan være høyere, men fremfor alt er karbonavtrykket ditt større. I tider med global oppvarming er den beste måten å reise korte avstander på med tog.

Hva med andre byer?

London er ikke den eneste byen som er populær for vårferien. AirBnb sier at den internasjonale reisemani fortsetter å vokse etter pandemien. Turister er spesielt interessert i å bo i europeiske byer. Bortsett fra London, vet vi at en annen by som ligger i Storbritannia foretrekkes av reisende. Edinburgh blir virkelig besøkt mer og mer. Dens styrke? Det fordyper deg i en middelaldersk atmosfære, noen ganger i Dean Village, noen ganger i hjertet av gamlebyen.

Nærmere hjemmet har vi funnet ut at Amsterdam også er en av de mest populære byene for vårferien. Den trollbinder umiddelbart med sine kanaler, sin multikulturelle og trendy følelse, for ikke å nevne sine mange museer, hvorav de beste er Van Gogh-museet, Anne Frank-museet, Rijksmuseum eller Stedelijk-museet for samtidskunstelskere.

Legg merke til tilstedeværelsen av Marrakech blant de mest siterte byene, men også Roma, Firenze, Dublin, Barcelona, ​​​​Funchal, hovedbyen på øya Madeira, og til slutt Seoul for de som ønsker å dra lenger unna.

