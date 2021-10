Bare 27 lastebilsjåfører i EU søker om midlertidig visum

Regjeringen bekreftet tirsdag at mindre enn 10% av de 300 midlertidige visumene som Storbritannia utstedte til europeiske sjåfører som en del av en nødplan for å redusere bensinmangel, har funnet en taker.

Om morgenen nevnte statsminister Boris Johnson 127 visumsøknader. “V.S.‘127, ikke 27Han ble sitert i BBC for å si: “Vi aner ikke hva Times holder på med.”

Men regjeringen bekreftet at den bare hadde mottatt 27 anbefalte visumsøknader.

“Vi har jobbet tett med bransjen i flere måneder for å finne ut hvordan dette er et globalt problem og øke rekrutteringen.En talsmann for regjeringen sa.

Tilstanden til bensinstasjoner på tirsdag bedret seg sakte, men 15% av dem er i London og sørøst, de mest berørte områdene, hvor det fortsatt ikke er drivstoff, ifølge eksperter på området.

På mandag, Flere titalls soldater ble stoppet for å sikre drivstofftilførsel.

Problem: “Korttidsvisum“

I løpet av de siste ti dagene har det dannet seg lange køer foran bensinstasjoner i London og sørøst i Storbritannia, som står overfor et forsyningsproblem på grunn av mangel på lastebilsjåfører. Ifølge eksperter på området er det mangel på 100 000.

Den siste effekten av mangel på arbeidskraft forårsaket av epidemien og Brexit er at distribusjonsproblemer påvirker hyllene i supermarkeder, hurtigmatkjeder og til og med puber.

Stilt overfor trusselen om tomme hyller i julen, utstedte regjeringen 10 500 midlertidige arbeidsvisum i sin innvandringspolitikk, inkludert 300 for tankskipere.

Noen registrerte forespørsler er vedlagt “Korttidsvisum“Foreslått av regjeringen, ifølge Rod McKenzie, direktør for Road Halle Association.”Folk vil ikke komme med mindre det er et veldig attraktivt tilbud“, Han forklarte i Times. “Hvis det bare varer noen måneder, må du ikke forlate den godt betalende jobben for en godt betalende jobb.“