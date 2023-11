Bare 31 år gammel står den briljante og intelligente Sam Bankman Fried overfor å tilbringe resten av livet i fengsel

Den første feilen til mannen som en gang var elsket av det amerikanske jetsettet, var å tro på digitale eiendeler som om de var en religion, til det punktet at han mistet virkeligheten av syne. Under boomen til Bitcoin og tusenvis av andre kryptovalutaer, varslet det en bedre fremtid takket være disse nye økonomiske verdiene. Hans personlige formue eksploderte og FTX ble verdsatt før nedgangen til rundt 32 milliarder dollar. Men det som alltid skjer når en irrasjonell finansboble dannes: den brister. FTX-posisjoner – spesielt kryptolån til offshoreselskaper – har forduftet. Den amerikanske milliardæren Warren Buffett pleide å si at når tidevannet går ut ser vi de som svømmer uten badedrakter. Bildet stemmer overens med FTXs situasjon for et år siden: blokkerte kontoer, tapte eiendeler og uunngåelig konkurs.

I møte med dommerne som var ansvarlige for å evaluere bruddene til fotballforbundet, fortsatte sistnevnte å akkumulere feil. Han ønsket å tiltale sine tidligere kolleger, inkludert sin eks-partner. Sistnevnte erkjente straffskyld og var i stand til å forhandle dommene sine med domstolene. Til slutt ønsket han å føre saken sin for retten mot råd fra sin advokat, og ga inkonsekvente svar. Han ble i forrige uke dømt for syv siktelser, inkludert økonomisk bedrageri og hvitvasking. Han risikerer opptil 120 års fengsel. Kommer? Kjennelsen kommer etter åpningen av en ny rettssak knyttet til økonomiske gaver gitt til politiske personer i USA