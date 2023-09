«Bare» 4 seire i 2023: Wout van Aert ønsker å avslutte sesongen med tittel, verdens- eller europeisk stil

Classic (E3 Grand Prix), belgisk tidsrittmestertittel, deretter en etappe og generell klassifisering av Tour of Great Britain: dette er 4 seire Wood Van Aert Fra starten av 2023-sesongen.

WVA Jumbo-wismaen hans ga lagkameratene mye (han ga dem seier). Christophe Laporte I Gent-Wevelgem jobbet han mye Jonas Wingegard I Tour de France…) kom i mot Mathieu van der Boel Og Dadej Pokhar Mens han var snill mot de større løpene han ønsket: Wood Van Aert 2. plass i World Road Race, 3. plass i Milano-Sanremo og Paris-Roubaix og 4. plass i Tour of Flanders.

Når sesongen nærmer seg slutten, er den allsidige belgiske rytteren fortsatt sulten på seier … og håper å legge til en tittel til listen over prestasjoner. Denne uken skal han forsøke å bli europamester i nærheten av Trent i Nederland. Online og/eller tidsbestemt testing.

To kurs som passer ham og i fravær av de som har for vane å forpurre planene hans (Filippo Canna Og Remco Evenepoel Vil ikke konkurrere om tid Mathieu van der Boel Og Dadej Pokhar Ikke i starten av et landeveisløp, Wood Van AertStøttet av et solid belgisk lag, vil de ha eiendelene til å vinne den nye særegne trøya.

Etter EM drar han til Italia, der Coppa Bernocchi (02/10) og Tour of Piemonte (05/10) står på timeplanen hans. De to løpene fungerer som forberedelse til Gravel Worlds i Veneto 7. oktober. Han vil prøve å etterfølge kameraten på listen Gianni VermeerchEn overraskelsesvinner for 12 måneder siden Daniel Oz, Mathieu van der Boel Og Greg Van Avermaet.

Og så? Hvil deretter noen uker Wood Van Aert Han tilbringer utvilsomt ofte en god del av vinteren på de pløyde jordene. Før han forbereder seg til landeveissesongen i 2024, vil han nok en gang prøve å vinne de beste løpene på kalenderen, hvorfor, det ene eller det andre, en olympisk tittel…