Familien til de samme idiotene og hesteskuespillerne John Salis har dødd “stille i søvnen, etter en lang kamp med kreft,” sa familien.

Salis er mest kjent for sin skildring av den uærlige bruktforhandleren Boise på sitcom med Sir David Jason og Nicholas Lindhurst. Han avlyste en 30-dagers samtaletur tidligere denne måneden etter et enkelt opptreden på grunn av dårlig helse.

Les en uttalelse fra familien hans: “Vi bringer deg slike triste nyheter med et tungt hjerte.” “Vår kjære venn og din, John Salis, døde fredelig i søvnen etter en lang kamp med kreft.

“Han vil alltid bli elsket for å være en” gutt “og forlate en flott jobb som vil bringe glede og smil i mange år fremover.”

Sallis spilte ikke bare Terrence Aubrey Boys on Fools and Horses fra 1981 til 2003, så vel som på The Boys-sentriske spin-off-showet The Green Green Cross.

Han ble nylig en andelsborger i Serbia BBC Sitcom er veldig populært. Salis opprettet dokumentaren Boise i Beograd, og undersøkte hvorfor showet var så populært på Balkan.

Boise, den sigarrøykende forretningsmannen, med et smil, fortsatte å kutte hodet med Jason’s Del Boy. Sue Holdernes, som spilte Boises kone Marilyn i sitcom, hyllet Salis som hans “kjære venn”.

Han sa i en uttalelse: “Marilyn uten Boise – det er utenkelig. John Salis har vært min partner på skjermen og scenen i 36 år og min kjære venn. RIP Kjære John. Jeg savner deg hver dag.”

Salis var også kjent for å ha spilt Mandy Stains på ITV sitcom Benefit.

I stedet for blomster ba familien ham om å donere til hans favorittdyrorganisasjoner: Quan Wildlife Rescue, Dusk og British Hedgehog Conservation Society.