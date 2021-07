Bare den private sektor-ledede utviklingen kan føre Pakistan videre: Asad – Avis

Lahore: Forbundsminister for planlegging, utvikling og spesialinitiativer Asad Omar lørdag gjenopprettet tilliten til Pakistans private sektor for fremtidig økonomisk levedyktighet.

Han sa, “I det 21. århundre tror jeg personlig at bare den private sektor-ledede utviklingen og veksten kan føre Pakistan frem der statseide enheter (SOE-er) ikke har klart å oppnå bortsett fra på 1960-tallet.”

På et webseminar med tittelen “The Role of the State in Economic Development” organisert av Institute for Policy Reform (IPR) sa ministeren at andre land enn Pakistan har hatt forskjellige erfaringer innen utvikling, inkludert statlige selskaper. I energiverden, sa han, har statseide virksomheter dominert det globale energimarkedet.

Utenlandsk ekspert ber Islamabad studere hvordan Sør-Korea ble en stor eksportør

“Se på Dubai. Eiendomssektoren har blitt den største sektoren for økonomisk vekst for landet. I De forente arabiske emirater er flyselskapene fortsatt under statlig tilsyn. Se på Kina hvor staten driver syv av de 10 beste selskapene. ”

Men han understreket at opplevelsen av Pakistan ikke ser bra ut. Han la til: “I perioden med Musharraf – Shaukat Aziz ble den politiske sikkerhetstjenesten fornyet, og den var den beste utøveren i den perioden.”

“I Pakistan har jeg sett at bare den private sektoren har blitt den største bidragsyteren til BNP siden den tok risikoen fremover. Det meste av investeringen i privat sektor ble gjort i IPP (Independent Power Producers).

Når han snakket ved anledningen, nevnte den fremtredende sørkoreanske økonomen Dr. Ha Joon Chang inkonsekvent, ineffektiv, ikke-bærekraftig politikk og avtagende eierskap til statseide foretak som har hindret Pakistan i å gå videre med bærekraftig vekst som mange utviklede land.

Pakistan klarte ikke å utvikle og opprettholde den industrielle produksjonsstrukturen bygget av Sør-Korea, Japan og Taiwan. “Det kan ikke fortsette å bruke bærekraftig industripolitikk slik disse landene konsekvent har vedtatt,” sa Dr. Zhang, som nå er ved Cambridge University som leser i den politiske utviklingsøkonomien.

Sammenlignet Pakistan med forskjellige land, sa Dr. Chang at i 1961 var landets inntekt per innbygger bare 4 dollar mindre enn Sør-Korea, som fikk uavhengighet i 1945. “I 1961 var Pakistans BNP per innbygger 89 dollar mens det var Sør-Korea er et litt foran med $ 93 .. Det var den perioden koreanske folk vanligvis ble bedt om å dra til Pakistan og se dets bærekraftige utvikling.

“Pakistan burde studere hvordan et land (Sør-Korea), etter uavhengighet (i flere år) bare eksporterte fisk og ris, raskt dukket opp som en stor eksportør av biler, mobiltelefoner og andre høyteknologiske artikler basert på teknologi i verden ,” han sa.

Når han snakket om rollen som statseide selskaper, sa han at disse enhetene spilte en viktig rolle i å ta økonomien i forskjellige land til toppen. Han sa at statlige selskaper startet produksjon i Tyskland (tekstiler og stål) og Japan (stål og skipsbygging). SOE-er ble også mye brukt i Frankrike, Finland, Østerrike, Norge, Taiwan og Singapore i perioden etter andre verdenskrig. Andelen statlige selskaper i Singapores BNP er 22 prosent.

Dr. Zhang sa at statlige selskaper bare utgjorde 1% av USAs BNP, men de har en av de mest vellykkede statlige statene i menneskehetens historie.

IPR-sjef Humayun Akhtar Khan sa at Pakistans gjeld de siste 20 årene har økt dramatisk, og tvinger regjeringer til å bruke en tredjedel av det totale budsjettet til gjeldsbetalinger. Han la til: “Jeg foreslår at staten spiller sin rolle i å styrke landets økonomi ved å engasjere den private sektoren, øke eksporten, skape arbeidsmuligheter for arbeidsstyrken og gi et gunstig miljø for lokale og utenlandske investeringer.”

Skrevet i Dawn, 11. juli 2021