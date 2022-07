Bare på jorden er det så mange mineraler!

Dette er en uvanlig studie, som har dukket opp i tidsskriftet Amerikansk mineralog. Forskerne undersøkte Mineraler er på Jord, med sikte på å liste opp alle eksisterende typer og hvordan de ble opprettet. Sluttresultat: a database Kombinasjoner av mer enn 10 500 mineralarter og dannelsesprosesser, mer enn 6 000 Mineraler og 57 forskjellige prosesser. Blant dem kommer mer enn 250 mineraler direkte fra førjorden MeteoritterSå stykkerAsteroider. «Ingen har noen gang gjort denne monumentale oppgaven førDr. Robert M. sa Hazen, førsteforfatter og forsker på studien Earth and Planetary LaboratoryI Washington City. Hver prøve mineral Det er en historie. Hver forteller en historie. Hver av dem er en tidskapsel som avslører jordens fortid. »

Livet i hjertet av mineraler

Forskerne var i stand til å komme til en slik konklusjon først etter 15 års forskning. For dette brukte de allerede eksisterende mineraldatabaser med åpen tilgang, sammen med tusenvis av mineralogiske artikler og forskning. Fra all denne informasjonen har de laget en gigantisk database, den mest komplette som noen gang er oppnådd, som for første gang tar hensyn til hver treningsprosess. Et kjent mineral. Av all informasjonen de hentet fra den, var viktigheten av vann av største betydning. Faktisk, for 80% av mineralarter, spilte vann en viktig rolle. «Dette arbeidet endrer fundamentalt vårt syn på mangfoldet av mineraler på planeten, sa Dr Hazen. For eksempel ble mer enn 80 % av mineralene på jorden transportert med vann, så det er avgjørende for planetens mineralmangfold. I forlengelsen forklarer dette en av hovedårsakene månen Og kvikksølv Og selv Mars har langt færre mineralarter enn Jorden. »

I tillegg viser studien viktigheten av liv utenfor vann: For omtrent 50 % av mineralene har biologi en direkte eller indirekte rolle i dannelsen av dem. Og for 1900 arter, eller nesten en tredjedel, dannes mineraler utelukkende gjennom biologiske prosesser! «Dette arbeidet sier noe veldig dyptgående om biologiens rolleDr. Hazen la til. En tredjedel av jordens mineraler kunne ikke ha blitt dannet uten biologi: skjell, bein og tenner, eller Bakterier, for eksempel, eller biologiens subtile, men viktige rolle, nemlig dannelsen av en oksygenrik atmosfære som førte til 2000 mineraler som ellers ikke ville ha blitt dannet. »

Et øye på jordens historie

Som studien forklarer, er jordens mineraler til syvende og sist markører for livet den inneholder. De fleste av dem ble dannet i de første 250 millioner årene av planeten vår, som små krystaller, under livets opprinnelse. Zirkon er 4,4 milliarder år gammel. Dette er de eldste mineralene som er dannet på jorden. Men andre er enda eldre: 296 mineraler er anerkjent som «før-jorden», noen av dem er mer enn 7 milliarder år gamle, så milliarder av år gamle. Solsystemet.

Til slutt forklarte forskerne i sin studie at det hele startet Kjemiske elementer Relativt rikelig, somHydrogenDe KarbonOksygen, eller utvendig. De nevner det «Betraktelig mineraldiversifisering skjedde gjennom to hovedprosesser, først den gradvise seleksjonen og konsentrasjonen av sjeldne grunnstoffer gjennom væske-bergartinteraksjoner, deretter erosjonsprosesser ogOksidasjon Nær den biologisk induserte overflaten. Så bidro menneskenes ankomst, eller den industrielle revolusjonen fra 1800, i sin tur: mer enn 600 identifiserte mineraler ankom.Menneskelige aktiviteter, inkludert mer enn 500 fra gruven. Til slutt var 234 av disse fra gruvebranner. Kull.

Til syvende og sist håper forskerne å finne utEn omfattende historie om jorden, spesielt siden starten, takket være denne gigantiske nye databasen. Spesielt geologisk historie: Hvert mineral som er oppdaget er en indikator på de fysisk-kjemiske forholdene som rådet der det ble dannet. «Hazen og Morrisons bemerkelsesverdige arbeid gir en mulig måte å forutsigbart oppdage mulige mineraler i naturen på. Mineraler kan være essensielle for å rekonstruere tidligere liv og forutsi fremtidig liv på jorden, og å forstå utviklingen av mineraler vil gi oss en ny måte å utforske verdensrommet og søk etter utenomjordisk liv og beboelige planeter.» , Anhua Lu, president i International Mineralogical Association (IMA), var begeistret.

