Barndomsdrøm eller mareritt? Disney ønsker å selge deg en figur med ansiktet ditt og stemmen din – Business AM

Leker har alltid i mindre grad dratt nytte av teknologiske fremskritt. Men resultatene har sjelden levd opp til forventningene på grunn av behovet for å kutte kostnader for å forbli attraktive for foreldrene. Dette resulterte ofte i leker som var konseptuelt interessante, men svært begrensede. Disneys nye Tron-figur er et perfekt eksempel.

Beskjed: Disney har sluppet en ny figur inspirert av universet til Tron. Sistnevnte skiller seg veldig fra det som finnes på leketøysmarkedet, da det viser et ekte ansikt og imiterer personens stemme.

Hvordan det fungerer ? En enkel skanning av ansiktet som reflekterer mange ansiktsuttrykk og et opptak av 6 linjer med dialog er nok til å bringe statuen til «liv».

Prosessen tar omtrent 20 minutter. Det er nødvendig å vente omtrent 1 time for å gjenopprette Tron-idolet sitt i bildet hans. Pluss, tilpasning stopper ikke der, siden Disney-fans kan velge mellom forskjellige hjelmer, byster og farger.



I motsetning til Hasbros Selfie-serie, som lar deg 3D-printe en kopi av ansiktet ditt på en figur, her vises personens ansikt på LCD-skjermen. Sistnevnte kan også vise forskjellige skanninger av personen.

å indikere : Figuren fra Tron kommer i salg i Disney World Park i Florida fra og med 4. april for $89,99 (eksklusive skatt) – i hvert fall foreløpig.