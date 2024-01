Barneskrikene kan snart oversettes, en liten revolusjon

Forstår du ikke hvorfor babyen din gråter? Denne appen kan hjelpe deg med å «oversette» det den nyfødte prøver å si.

På CES 2024 presenterer Capella på CES 2024, et teknologiinnovasjonsshow i Las Vegas som bruker kunstig intelligens og maskinlæring for å bestemme betydningen av babygråt. Det er faktisk bevist at en baby ikke gråter på samme måte hvis den er sulten, sliten eller må skiftes.

Hvordan virker det? Det er veldig enkelt: du trenger to smarttelefoner. Den ene er som en babymonitor for å lytte til babyen din, og den andre å ha med deg vil «oversette» hva babyen din trenger og motta varsler når han gråter.

Men det er ikke Capellas eneste funksjon. Dette gir barnet ditt muligheten til å skyte live med neste smarttelefon, slik at du kan sjekke at alt går bra. Du kan spore alle aktivitetene til den lille kjærligheten din i appen: matingstiden, siste bleieskift, søvntiden, osv.

Dessverre er ikke alle funksjonene gratis og krever et abonnement på $10 per måned. Foreløpig er denne appen bare tilgjengelig i USA.

