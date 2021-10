Bashir Abdis rekord i Rotterdam Marathon: Seier for Kent bosatt og europeisk rekord!

To og en halv måned etter å ha vunnet bronsemedaljen i det olympiske maraton i Sapporo (Japan), har Bashir Abdi satt ny rekord ved å vinne den 40. utgaven av Rotterdam Marathon denne søndagen og sette ny europeisk rekord!

32-åringen fra Kent satte en tid på 2:03.36, og forbedret seg med 40 sekunder, den tidligere kontinentale referansen holdt siden 1. desember 2019 av tyrkiske Con Gijn Aspilan (2:04.16). Belgisk rekord på 2:04:49 ble satt 1. mars 2020 fra Tokyo Marathon.

Innehaver av tredje raskeste tid i omgangen, Bashir Abdi måtte vise tålmodighet under dette løpet, som konkurrerte i utmerkede værforhold og startet veldig raskt. Et øyeblikk fra kroken vendte kameraten vår, uten frykt, tilbake til de tre mennene foran ham, den siste vinneren av disse var Kenya Marius Gipserem, begivenhetens prester (2:04:11). På den 36. kilometeren tok Bashir Abdi en kraftig akselerasjon, som var farlig i Gipserem og lot utøveren av somalisk avstamning vinne. Merk at Gibberem (2:04:04) havnet under den gamle europarekorden.

“Jeg er veldig glad! Jeg valgte å delta i dette maratonet fordi jeg føler at jeg er hjemme i Rotterdam. Det er nesten et hjemmeløp. Jeg fikk mye oppmuntring. Publikum skrek som gale. Han smiler. “Jeg hadde gåsehud uansett …”

Bashir Abdi, trent av Storbritannias Gary Laugh, fra Tokyo-OL, konkurrerte i bare ett løp, halvmaraton 1:02:08 i Newcastle 12. september. De siste ukene har han dratt til Font-Romeu (Pyreneene) for å forberede seg på Alitud. Siden «jeg» vant en medalje i OL har jeg valgt å legge bak meg kjas og mas som forbereder meg på gode omstendigheter. Jeg kom løpende fort og jeg vet at jeg har denne europeiske rekorden.”, Understreker hvem som ble den 14. skuespilleren i maratonhistorien. “Da jeg slo meg sammen med to konkurrenter før løpet, falt tempoet og jeg kunne ikke la det gå slik. Jeg kom for å vinne og bryte den europeiske rekorden hvis det var mulig.” Målet er nådd!

Tidene da Bashir Abdi gikk bort

5 km: 14,42

10 km: 29,19

15 km: 43,58

20 km: 58,44

Halv: 1h01.59

25 km: 1 time 13.35

30 km: 1 time 27,53

35 km: 1 time 42,33

40 km: 1 time 57,08