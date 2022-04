Baskerlandstur: Evenpole begynner «som 3. treningsuke» uten noen spesielle forventninger.

Remco Evenepoel Påsketurneen til Baskerland begynner mandag, sesongens fjerde fase. «Jeg føler meg bedre etter treningen i høyden«, Forklart av Quick-Step Alpha Vinyl Racer.»Dette er hovedsakelig en viktig innsats med tanke på Artennes-klassikerne, så jeg starter her uten store forventninger.«

Laget i Deed for Evenpol Ordnance Classics. «Jeg håper jeg har kommet meg nok«, fortalte han på en pressekonferanse søndag.Det var et godt studium, alt gikk riktig for seg. De siste dagene var svært vanskelige for Ardennene. Så gjorde jeg litt forberedelsesarbeid hjemme. Jeg tror dette er som den tredje uken med Stage Race-trening, og du bør alltid se hvordan kroppen din reagerer på trening i høyden.«

Baskerlandsturen begynner med en test på 7,5 km på mandag. «Den er veldig kort og vanskelig, med opp- og nedturer. Jeg er ikke fokusert på å lykkes fordi denne tidskjøringen er vanskelig å kategorisere. Mange slike ting kan skje.«

Ikke som noen gang»Mange forventninger«I dette etapperittet.»Omfanget er Flèche Brabançonne og Liège-Bastogne-Liège. Å kjempe med de beste ville vært perfekt. Jeg synes formen min er god og håper jeg kan bekrefte det her. Men hvis ikke, ville jeg ikke vært redd. Når du kommer ut av videregående er du enten veldig flink eller så har du problemer, så jeg tar meg av det dag ut og dag inn.«

Quick-Step Alpha Vinyl-laget sikter mot etappeseier med Evenepoel eller Julian Alabilip. «En god generell klassifisering ville vært enda bedre. En etappe før Ardennene er bra for håp, men hvis det ikke skjer, er det ikke en bar«, konkluderte Evanpoyle.