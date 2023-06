Basketball-EM for kvinner: Belgian Cats kvalifiserer seg til kvartfinale med seier over Italia.

jeg erBelgisk basketball for kvinner kvalifiserte seg til EM-kvartfinalen med en seier 72-64 (pause: 43-39) over Italia søndag i Tel Aviv for sin tredje strake seier i gruppe B.

Etter å ha slått Israel (108-59), deretter Tsjekkia (84-41), fikk de belgiske kattene hele kortet mot Transalpines for å gi dem en direktebillett til kvartfinalen, noe som tilsvarer en ekstra hviledag.

Emma Meisman (20 poeng, 9 returer, 5 assists), Julie Vanloo (23 poeng) og Julie German (11 assists, 6 poeng) sikret seieren i en tett kamp.

Da belgierne ledet turneringen for første gang (3-7 og 13-16), møtte belgierne en enestående situasjon på dette EM, takket være to feil av Kiara Linskens og to korte blackouts i rommet. å reagere. Meesseman (8 poeng, 4 assists) scoret 26-22 (10.).

Bethy Mununga erstattet effektivt Linskens og Belgia hadde kontroll (30-24, 12.). Avstanden nådde 10 poeng (38-28, 15.) takket være Vanloo Tysklands service. Noen få feil fra den yngre mannen ga resultater og Italia tok kontakt til pause (43-39).

Italienerne utlignet på omstarten (43-43). Olbis Andre (17 poeng) matet Italias resultattavle (54-54). Linskens regnet med 3 feil.

I det siste kvarteret truet italienerne Belgia (54-58, 32.). Vanloo, veldig livlig, justerte på langt hold for å gjenopprette ledelsen for belgierne (34.). Belgia gikk på 10-0 (66-60) og vant til slutt 72-64.