Batman: 5 fengslende karakterer rundt Batman – Act Cinema

Batman Denne onsdagen 2. mars kommer ut i de mørke rommene. Denne gangen var det Robert Pattinson som inkarnerte og fortsatte å fengsle publikum i mer enn 80 år etter sin første opptreden i DCs Hero, Batman, tegneserie. Her er 5 tall rundt «Batman»-mani. ⁇

10 filmer

Siden 1966 har Adam West spilt rollen som Bruce Wayne, og det er totalt 10 live action-filmer dedikert til Batmans eventyr. Tim Burtons tetrologi Og Joel Schumacher, Nolan-trilogien Christian Bale, Jokerens sanne fiende. De siste årene har Ben Affleck tatt på seg rollen som Batman, spesielt i denne Batman v Superman: The Dawn of Justice. Til slutt tok Robert Pattinson ansvaret. Ti filmer men uten å telle det utallige antallet animasjonsfilmer som vil bli vist på det lille og store lerretet.

100 millioner dollar

Dette er den estimerte kostnaden for filmen Batman Regissert av Matt Reeves med Robert Pattinson og So Gravitz. Til sammenligning, Den mørke ridderen reiser seg Og Batman v Superman: The Dawn of Justice Hver er estimert til 250 millioner dollar. Lavt budsjett for 2022-filmen, men det ble forklart av Matt Reeves syn. I løpet av helgen kan kvitteringer for filmen overstige budsjettet satt av Warner Bros.

5 millioner dollar

I Belgia er The Dark Knight Rises, den tredje delen av Christopher Nolans tilpasning, den mest innbringende Batman-filmen på billettkontoret. Den andre Opus brakte inn mer enn 4 millioner dollar til det belgiske territoriet. Globalt er det The Dark Knight Rises, som har spilt inn over en milliard dollar og er mester i billettkontoret.

1939

I 1939 dukket Batman først opp i den 27. utgaven av magasinet Detektiv tegneserier. En eksakt kopi av bladet ble auksjonert bort og solgt for 1,5 millioner dollar. På den tiden var prisen på nummeret bare 10 mynter.

1m87

Dette er høyden til Bruce Wayne i tegneserier. Han veier 95 kilo. Av skuespillerne som spilte Batman på skjermen, var Ben Affleck sterkest: 1m93 per 98 kg. Michael Keaton var den korteste slagmannen, mens Robert Pattinson var nærmest tegneserier med sine 1m85.